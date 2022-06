Ünnepi közgyűlés 2 órája

Lengyeltótiban ünnepelt Somogy

Akárcsak tavaly, idén is rendhagyó időpontban emlékezett ünnepi üléssel a Somogy Megyei Közgyűlés a megye legnagyobb dicsőségére, a címeradományozás 524. évfordulójára. A koronavírus járvány miatt Vízkeresztkor ezúttal is elmaradt Somogyország legnagyobb ünnepe, melyet csütörtök délelőtt pótoltak be a Lengyeltóti Városi Művelődési Házban.

Barkóczy László Barkóczy László

Zsombok Lajos polgármester és Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselőjének ünnepet és a várost méltató, összefogást hangsúlyozó gondolatait követően Biró Norbert ünnepi beszédében a címer- és pecséthasználati jog adományozásával kapcsolatban kiemelte: “Vajon tudja-e minden somogyi, hogy Vízkereszt nem csak a kereszténység ünnepe, hanem a múlt és a jövő találkozásáé, a somogyi embereké, a megyéé is?"

Megyenap Lengyeltótiban Fotók: Kovács Tibor

Biró Norbert beszámolt a Terület- és településfejlesztési Operatív Program állásáról: “Csak akkor lehet sikeres a somogyi gazdaság, ha van megfelelő munkaerő, ha a fiatalok is itt akarják kamatoztatni tudásukat… A járvány ellenére sem álltak le Somogyban a beruházások, és nem kellett lemondani az itt élő gyermekeknek megyénk értékeinek megismeréséről, a nehéz gazdasági helyzetben is folytatjuk a Szülőföldem Somogyország Programot.” A nap díszvendége, Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes Somogy megye múltját és kultúráját méltatta, majd kitért a jelentősebb fejlesztésekre, melyek az elmúlt években valósultak meg. Kiemelte a Csiky Gergely Színház, a dél-balatoni vasútvonal felújítását, az R67-es és M76-os út beruházását, a sportlétesítmények és a balatoni strandok fejlesztését, valamint a kerékpáros turizmust szolgáló utak építését. Beszéde végén a lokálpatriotizmust hangsúlyozta, mellyel Somogy példát mutat az egész országnak. Az ünnepi beszédeket követően került sor az elismerő címek átadására. A Somogy Megyei Közgyűlés azon személyek és kollektívák elismerésére, akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését szolgálták, illetve munkájukkal kimagasló érdemeket szereztek, elismeréseket alapított. A Somogy Megyei Közgyűlés 2021 szeptemberi döntése értelmében a megye legmagasabb szintű elismerését, Pro Comitatu Somogy kitüntetést adományozott Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia alapítója számára. Somogy Polgáraiért Díjjal ismerte el Balatonszabadi Népdalkör Egyesület, Bánkuti Béláné bárdudvarnoki nyugalmazott gyógyszerész, a százéves Siófoki Bányász SE, Gippert Róbert kaposvári állatorvos, Fogas János, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa, Katona István Jánosné, a barcsi LOGOSZ Egyesület elnöke, Koppány Zoltán Miklós, a Magyar Veterán Repülők Somogy Megyei Egyesületének elnöke, Németh Julianna, a Somogyiak Baráti Körének elnöke, Németh Nándor, junior világ- és Európa-bajnok, felnőtt világbajnoki bronzérmes, többszörös felnőtt magyar bajnok siófoki úszó, Simonics Zsolt, a KMOK Marcali Telephely Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezetője és Zana István, a Koppányvölgye Idősek Otthonának ügyvezető igazgatója tevékenységét. Somogy elismert értékeiről is közgyűlési határozat született. A döntés értelmében a megye vonzerejének növeléséhez, megyénk népszerűsítéséhez nagymértékben hozzájárult a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székháza és a benne folyó kulturális tevékenység, a Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület valamint az őrtilosi, Nemzeti Emlékhellyé nyilvánított Zrínyi-újvár, ezért számukra az Örökségünk - Somogyország Kincse kitüntető címet adományozta a Somogy Megyei Közgyűlés. Az ünnepi eseményt a Somogy Polgáraiért Díjjal, illetve Kaposvár Városért kitüntetéssel elismert Kaposvár Helyőrségi Fúvószenekar, Kurucz Ádám Konrád, Latinovits-díjas versmondó, színész, és a Somogy Polgáraiért Díjas lengyeltóti Ördöngös Táncegyüttes, műsora színesítette.

