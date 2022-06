Kaposváron a hőségben érezhetően megnőtt a vízfogyasztás – mondta Boda Balázs, a kaposvári Kavíz Kft. vízellátási főmérnöke. – Épp egy hete, múlt szerdán 9833 köbméter volt a napi vízfelhasználás, a mostani kánikula első napján, hétfőn, viszont már 11 214 köbméterre ugrott. Kedden 10 597 köbmétert mértünk, s szerdán is 11 ezer köbméter körüli fogyasztásra számítunk.

Boda Balázs közölte: a történelmi rekord 2005-ben volt, akkor egy nap alatt 15 241 köbméter víz fogyott az illetékességi területünkön. A városlakókon kívül az egyik helyi nagy élelmiszeripari cég jelenleg naponta 600-1000 köbméter vizet használ fel, ám a városban folyamatos, biztonságos az ellátás. Akkor lehetne probléma, ha csúcsidőszakban jelentős vízveszteséget okozó csőtörés következne be, ám a szakemberek ilyen esetekre is felkészültek. A Kavíz munkatársai a hőség alatt fokozott készenlétben dolgoznak, s folyamatosan ellenőrzik a kutak vízhozamát, a villamosenergia-rendszer hálózatának működését.

A cég 55 településen 39 víziközmű-rendszert üzemeltet, s közel százezer fogyasztóról gondoskodik. – Kaposváron közel 250 kilométer a gerincvezeték hossza, a teljes szolgáltatási területen 650 kilométer – közölte. – A megyeszékhelyen 43 kutat üzemeltünk, összességében csaknem 120-at.

A dél-zalai vízmű gondoskodik a 2500 lakosú Berzence víz­ellátásáról. Kovács Zoltán polgármester azt mondta, náluk is biztonságos a vízellátás. Prukner Gábor kaposmérői polgármester is arról számolt be, hogy folyamatos az ellátás náluk. – Tavaly egy műszaki probléma okozott gondot, a magasabban fekvő területeken átmeneti vízhiány volt – mondta Prukner Gábor –, ám a szivattyút kicserélték, így megoldódott a probléma. Vizvári Attila, Szántód polgármestere is megnyugtató híreket közölt: náluk is folyamatos a vízszolgáltatás.



Az ásványvíz, a sör és a fröccs a menő

Szénsavmentes ásványvíz, jeges tea és sör: kánikulában a hűtött italok forgalma látványosan nőtt. Hodovánné Véber Judit, az egyik fonyódi áruház vezetője elmondta: egyik napról a másikra harmadával több ásványvizet adtak el, s a vásárlók főként a nagyobb palackokat emelték le a polcokról. A hagyományos, népszerű üdítőitalokon kívül a szokásosnál jóval több jeges teát vittek el, s a sör is rendkívül keresett.

– A kánikulában nagyjából 50 százalékkal nőtt a szódaforgalmunk – mondta Flaxa Zoltán kaposvári vállalkozó. – A városban és öt környékbeli településen dolgozunk, különösen a hét eleje volt erős.

Baracskai Eszter, az egyik kaposvári ABC munkatársa azt mondta: több mint 20 fajta ásványvizet forgalmaznak, s a 15 százalékot is meghaladta a forgalomélénkülés. Ez figyelhető meg a söröknél is: sokan reggel a nullaszázalékos, gyümölcs ízesítésűt keresik, délután az alkoholosat. S a borkedvelők az esti fröccsözéshez általában fehérbort vásárolnak.