– Nagy hangsúlyt fektettünk rá, hogy korszerűsítsük az épületeket, így minimális lett a rezsiköltség, ezért bízunk abban, hogy az árnövekedést nem fogjuk nagyon megérezni – mondta Molnár Balázs. – Napelemek, hőszivattyús fűtés működik, az épületeket hőszigeteltük és kicseréltük a nyílászárókat. A szociális szolgáltató központ és a művelődési ház energetikai fejlesztése következik, hogy ott is közel nullára csökkentsük a költségeket.

Az idei vízvári költségvetésben olyan programok, rendezvények is szerepelnek, melyeknek energiaköltsége van, de a kötelező önkormányzati feladatokon kívül érinti a falut.

– Némi mozgásterünk van, mert óvatosan terveztük a költségvetést, de pont most mondtam a kollégáknak, hogy az idei közvilágítási áramdíj normatíva júniusban elfogyott, így a jövőben hozzá kell tennünk – mondta Kozma László polgármester. – Ott a gáz is, az önkormányzati konyha, az orvosi rendelő és az iskola intézménye is pluszköltséget jelenthet, számításaink szerint több millió forint értékben.

Az önkormányzatok nagy része eddig nem lépett ki az energia szabadpiacra, ezért az ottani jelentős díjemelkedések nem érintették őket. A kormány döntése után dupla akkora energiaárakkal találkozhatnak. Az eddigi 38 kilowatt/órás áramdíjból 80–90-es ár lesz előreláthatóan.

– Ha egy kis faluban a közvilágítás eddig belekerült évi 300–500 ezer forintba, az most egymillió forint felett lesz – mondta Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke. – Sok önkormányzat nem tud átcsoportosítani erre forrást a költségvetéséből, és nincs saját bevétele, az állami támogatásai pedig címkézettek, vagyis meghatározott célra költhetők. Én megértem a kormány döntését, hogy a lakosságot akarja támogatni, de a másik oldalról még nem látjuk azt a kompenzációt, amelyre az önkormányzati szektornak szüksége lenne.

Az önkormányzatok negyede tudja kifizetni a megemelt szolgáltatási díjat, másik negyede tud átcsoportosítani bevételeket – maradnak a kicsik, 50 százaléknyian, főként a kétezer lakosú kistelepülések, ahol nincsenek cégek, nincs iparűzési adóbevétel, nincs vagy minimális a kommunális adó. A Covid alatt a kormány megtiltotta, hogy adókat emeljenek, ezért többletbevételekre nem tudnak szert tenni. Vagy kapnak támogatást vagy elkezdik a szolgáltatók felé a késedelmes fizetéseket, illetve korlátozásokat vezethetnek be mondjuk a közvilágítás terén.



Az üzemeltetésen tudnak spórolni

Nagyjából 1500–1600 önkormányzat állt sorba különböző állami támogatásokért, ennek a száma most emelkedhet, jósolta Schmidt Jenő. A legkisebb településeken nincs mozgástér a spórolásra, mert intézményeik nincsenek, csak a település üzemeltetést csinálják. Van óvodájuk, de általában a szociális étkeztetést ki kell egészíteniük a növekvő élelmiszerárak miatt. Csak azon tudnak spórolni, ha eddig adtak valamilyen támogatást akár egy nyugdíjas szervezetnek vagy sportegyesületnek, azt most meggondolják. Nem fognak sűrűn árkokat tisztítani vagy egy évben hatszor lenyírni a füvet, csak kétszer. Ezek azonban olyan szolgáltatások, amiket eddig megszokott a lakosság. Az önkormányzatoknak arra is fel kell készülniük, hogy akár a nyártól megszüntetik az önkormányzati rezsitámogatást, de a TÖOSZ-ülésen azt szeretnék elérni, hogy az intézkedés január elsejétől lépjen életbe.



Fotó: MW