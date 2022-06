A fenntarthatóság és a vállalat ökológiai lábnyomának csökkentése kiemelt szereppel bír az ország legkedveltebb gyümölcslevét gyártó Sió életében, ezért is jött létre az a megállapodás, amely az Országos Magyar Méhészeti Egyesület támogatásán túl egy közös edukációs program indítását is jelenti. – A gyümölcs életciklusának szerves részét képezik a méhek. Számunkra a méhek egyet jelentenek a gyümölcscsel. Kis túlzással azt mondhatom, hogy a méheknek köszönhetjük, hogy itt Siófokon 150 kollegának és több száz beszállítónak tudunk megélhetést biztosítani – mondta Mészáros Dezső, a Sió-Eckes Kft. ügyvezetője. A méhlegelő csütörtöki átadóján Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke kiemelte, hogy szervezetüket első alkalommal támogatja olyan cég, amelyik közvetlenül függ a beporzóktól. Az OMME elnöke szerit ma Magyarországon annak ellenére is jó méhésznek lenni, hogy a tenyészállatok nehéz helyzetben vannak. Ennek alátámasztásaként azt a hétfő óta igénybe vehető méhjóléti támogatási rendszert hozta példaként, amely uniós szinten egyedülállónak számít. Nagy István agrárminiszter ezzel összefüggésben elmondta, hogy a 10 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett állatjóléti támogatás a méhcsaládok ökoszisztéma-szolgáltató képességének fejlesztését célozza és egyebek mellett a méhek egészségügyi problémáinak megelőzését is segíti. – Hiába a legkisebb ágazata a magyar mezőgazdaságnak a méhészet, mégiscsak olyan kulcságazat, amely nélkül a többi sem tudna működni – jelentette ki az agrártárca vezetője. Nagy István hozzátette, hogy a magyar mezőgazdaság kulcságazata kerülne veszélybe akkor, ha a kormányzat nem nyújtana megfelelő megélhetést a méhészeknek. – Éppen ezért át kell strukturálni a méhészek bevételét. A jövőben nemcsak a méhészeti termékeket kell figyelembe venni, hanem a beporzásban végzett tevékenységet is – emelte ki a miniszter, aki szerint azért is örömteli, hogy az egyik legjelentősebb élelmiszeripari szereplő mutat példát az élelmiszerbiztonság megerősítésében, mert a méhek láthatatlan munkájának megbecsülése nem számít magától értetődőnek kellően széles körben.

Forrás: Tünde Kolumbán