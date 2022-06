A KSH adatai szerint megyénkben 2019-ben 13 baleset történt a gyalogosok hibájából, 2020-ban 15, 2021-ben 17. A rendőrség tájékoztatása szerint a korábbi időszakra jellemző volt, hogy évente átlagosan 2500 gyalogost ütöttek el a magyar közutakon, s 150 sérült életét nem tudták megmenteni. Az utóbbi két évben ugyan csökkent ez a szám, nagyjából 2000 járókelő sérült meg balesetben, de még mindig több mint száz gyalogos elütése végződik tragédiával.

A kaposvári rend­őrök szerdán négy helyszínen ellen­őrizték a forgalmat, délelőtt a Budai Nagy Antal utcában, illetve az egyik Berzsenyi utcai áruháznál találkozhattak velük a közlekedők. – Van néhány autós, aki még akkor sem adja meg az elsőbbséget, hogy látják, babakocsit tolok – mondta a kaposvári Hencz Alexandra, aki másfél éves kislányával és párja édesanyjával a rend­őrök figyelmétől kísérve kelt át a gyalogátkelőhelyen. – Az se ritka, hogy még a zebra közepén megyek, de közvetlenül a hátam mögött már gurulnak tovább az autók. A gyakori ellenőrzés mindannyiunk biztonságát szolgálja.



Kerékpártolvaj ellen regisztráció

Mentsd a bringád! – ingyenes kerékpár-regisztrációt tartottak szerdán Kaposváron. A bicikli adatait, fotóját, és az egyedi jellemzőket országos adatbázisban rögzítik, s a tulajdonos egy BikeSafe matricát is kap, amit a kerékpárra ragaszthat. Volt, aki már kora délután megjelent az SMRFK épületénél. Érthető az óvatosság, hiszen egy jobb minőségű, használt kerékpár ára több tízezer forint, egy új bringa pedig 200–300 ezer forint, vagy még ennél is drágább. Hamarosan újabb kerékpáros regisztrációt tartanak Siófokon, Balatonföldváron és Lellén is.



Visszatartó hatású a büntetés

Az a sofőr, aki az átkelőnél nem ad elsőbbséget a gyalogosnak, a 15 ezer forint helyszíni bírságon kívül 6 büntetőpontot kaphat – mondta a sajtóreferens. A gyalogosok védtelen közlekedők, az ő biztonságukra össz­pontosít a baleset-megelőzési ellenőrzés. A rendszeres figyelmeztetések ellenére ugyanakkor az is előfordul, hogy a gyalogosok nem a kijelölt átkelőhelyen mennek át, figyelmetlenek vagy takarásból lépnek a kocsik elé. A szerdai kaposvári ellenőrzés során a járművezetők alapvetően betartották az előírásokat.