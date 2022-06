– Alig száz méterre laktunk a Dunától, így aztán a szabad­időnk nagy részét a szüleink tiltása ellenére is a parton töltöttük. Amikor alig tízévesen átúsztam a folyót, édesanyám éppen akkor keresett... Szerencsénkre sosem tudta meg, hogy az öcsém majdnem belefulladt a vízbe, és csak nagy nehezen tudtam kimenteni – emlékezett Gulyás Mihály. – Öt testvér közül én vagyok a legidősebb, aminek akkor volt különös jelentősége, amikor az eleink egyszerre kerültek kórházba. Talán tizenkét éves lehettem akkor, és nekem kellett gondoskodnom a többiekről is. Kitaláltam, hogy ebédre kifőtt tésztát csinálok, amelynek során hol lisztből, hol pedig vízből tettem többet a kelleténél, végül akkora adagot készítettem, hogy három napig csak azt ettük. Nem sokkal később pedig édesapám felügyelete mellett az első halászlémet is elkészítettem. Azóta rendszeresen főzök, az utóbbi évtizedekben pedig a baráti társaságok és a mozgássérültek rendezvényeinek állandó szakácsa lettem – mesélte az egykori határőrtiszt.

Kőműves a szakmája, amit mindössze néhány évig gyakorolt Dunaújvárosban, majd huszonkét évesen elvégezte a határőrzászlós-képzőt. Attól kezdve az élete nagyobb részét a határon töltötte, majd egy évtizedig Murakeresztúron útlevélkezelő csoportparancsnok volt, majd 1989-től Berzencén folytatta ugyanezt a tevékenységet. Kétszer nősült, az első feleségét nyolcévi házasság után veszítette el, a második feleségével – aki hét éve vette át a csurgói mozgáskorlátozottak csoportjának vezetését – négy lánygyermeket neveltek fel. Somogyudvarhelyen építkeztek és azóta is ott élnek. Bár mindkét térdében protézis van, kifogyhatatlan energiával vesz részt a mozgáskorlátozottak mindennapjaiban, miközben a hobbijait sem hanyagolja el. Gulyás Mihály a dunaújvárosi szakmunkásképzőben egyik oktatója révén ismerkedett meg a tájékozódási futással és általa vált országosan is ismert versenyzővé.

Együtt készült fel a versenyre Monspart Saroltával

Mindig is imádta a mozgást, gyerekkorában vég nélkül rohangáltak a Duna-parton és úsztak a folyóban, máskor meg a környéken háborúztak, különösen az avar és római kori ásatások környékén vívtak ádáz csatákat fakarddal és krumplipuskával. Mindig otthon érezte magát a természetben, és bár később szinte valamennyi labdajátékot kipróbálta, a tájfutásban lelte a legnagyobb örömét. Több évig korosztályos, majd huszonegy éves korában felnőttválogatott-kerettag lett. Azok közé a szerencsések közé tartozott, akik közelről tapasztalhatták meg a kiváló női versenyző, világbajnok Monspart Sarolta felkészülését, akinek egy kullancscsípés törte derékba a karrierjét. Ez utóbbi – mármint a rendszeres kullancsveszély – is szerepet játszott benne, hogy felhagyott a versenyzéssel. A fő ok azonban az volt, hogy ebből a sportból nem lehetett megélni, határőrként pedig Murakeresztúrra került. Maradt a labdajáték, még évekig focizott alsóbb osztályú bajnokságokban.