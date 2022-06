– Az olvasás életet menthet. Van egy olasz mondás, ami ennek pont az ellenkezőjét jelenti: aki reménykedve él, reménytelenül hal meg. A könyvek igazi kapaszkodók az élethez, igazi megváltást nyújtanak. Olyanok, mint a tükör. Mindenki azt látja bennük, ami a saját lelkében van – mondta Kelei György író, az ünnepségen. Kiemelte: a könyv szemlátomást vesztésre áll, ám a könyvtárosok nem csüggedhetnek, mert a leírt életsorsok menedéket jelentenek a mai embereknek.

Az megnyitót dedikálással kötötték össze, amelyre az elmúlt időszakban megjelent somogyi könyvek szerzői is eljöttek.

– Első sorban romantikus novellákat írok, de van helytörténeti könyvem is. Írásaim többsége a mai magyar életről szólnak. Legutóbbi könyvemben háborús események napjainkat is befolyásoló történéseit tárom az olvasó elé három barátnő sorsán keresztül – mondta Ambrus Judit az Amiről nem beszéltünk című könyvéről. A Zamárdiból érkezett Szakali Anna gyermekeknek és felnőtteknek szóló könyveit is bemutatta. Két kötetbe is rendezett haikukat, amelyek az utóbbi néhány évben terjedt el hazánkban.

–Sűrített gondolatokat tartalmaz, amelyeknek szigorú szabályai vannak. Az egyik ilyen, hogy több száz éven át is érvényes a mondani valója – mondta Szakali Anna.