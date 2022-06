Egyperces néma gyásszal kezdődött a Semmelweis-napi ünnepség a városházán. Azokról az egészségügyi dolgozókról emlékeztek meg, akik nemrég hunytak el. Ezután rövid műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek, majd Szita Károly Kaposvár polgármestere köszöntötte az ünnepelteket.

A város vezetője elmondta, a 21. század legnagyobb kihívása az egészség lesz, sőt már most is. A válsághelyzetek közül is azok a legnehezebbek, amelyek az egészségünket veszélyeztetik – hangsúlyozta. A polgármester arról is beszélt, sokat tettek azért, hogy az elmúlt években az egészség központi téma legyen minden kaposvári körében.

Fotók: Lang Róbert

– Alighogy egyik legnagyobb vállalásunkként várospolitikai programmá tettük az egészség kérdését, ránk tört a járvány – mondta Szita Károly. – A hátunk közepére sem kívántuk mégis sokszorosan igazolta, hogy az egészség megkerülhetetlen kérdés. Minden olyan perc amelyet tudatosan töltünk, minden olyan pillanatban, amelyben figyelünk testünk, lelkünk rezdüléseire és jelzéseire, az egészségünket szolgálja. Bizony ez a célunk. Csak úgy tudunk a legegészségesebb közösséggé válni, ha elsődlegesen nem kezelni, hanem megelőzni akarjuk a bajt – tette hozzá a polgármester.

Szita Károly az eseményen elmondta, idén augusztus 20-án avatják fel a kórház déli oldalán lévő Polgárok házát, amelynek a földszintjén ingyenes szűrővizsgálatokat tartanak majd.

Címzetes főorvosi kitüntetést adtak át

A Semmelweis-nap alkalmából polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át Bükiné Major Andrea védőnő, Fejesné Kállai Gabriella védőnő, Imre Józsefné háziorvosi asszisztens, Katona Enikő fogorvos, Mezőfiné Szabó Zsuzsanna házi gyermekorvosi asszisztens, Németh Gabriele fogorvos, Pálffi Gábor fogorvos, Papp Jánosné Koleszár Renáta fogorvosi asszisztens, Puháné Aranyos Szilvia a Kaposvári Mentőállomás dolgozója, Szabados Petronella Zsófia házi gyermekorvos és Szabó Barna háziorvos. Mózes Gyöngyi háziorvos és ifjabb Pavlovics György házi gyermekorvos az egészségügyi alapellátásban 20 éven keresztül folyamatosan végzett munkájukért címzetes főorvosi címet kaptak.

A Kaposi Mór Oktató Kórház díjazottjai

Kaposi Mór Emléklapot kapott:

Dr. Szappanos Klára osztályvezető főorvos, Sürgősségi Betegellátó Centrum

Dr. Bali Tibor főgyógyszerész, Intézeti Gyógyszertár

Dr. Rajnics Péter főorvos, Hematológiai Osztály

Főigazgatói dicséretben részesültek:

Áncsán Zoltán ügyvezető, Medicopus Kft

Bereczné Darányi Éva gazdasági osztályvezető, Baka Központ Üzemeltetési Osztály

Buzási Éva tudományos munkatárs

Csuporné Bolla Claudia titkárságvezető, Főigazgatóság

Dr. Dukai József szakorvos, Baleseti Sebészet

Dr. Endrédy Paula szakorvosjelölt, Nephrológiai Osztály

Dr. Fábián József szakorvosjelölt, Urológiai Osztály

Dr. Fáth Beáta megyei kollegiális gyermek háziorvosi szakmai vezető

Földesi Beáta szakdolgozó vezető, Pszichiátriai Gondozó

Hadnagy Márton osztályvezető, Pénzügyi és Számviteli Osztály

Dr. Hermann Tünde szakorvosjelölt, Pulmonológiai Osztály

Dr. Káposztás Zsolt osztályvezető főorvos, Sebészeti Osztály

Dr. Karaszi Katalin főorvos, Szemészeti Osztály

Dr. Kor Áron szakorvosjelölt, Szülészet-Nőgyógyászati Osztály

Kovács Attiláné csoportvezető, Gazdasági Operatív Csoport

Mesztegnyei Előd osztályvezető, Rendészeti Osztály

Dr. Papp Dávid szakorvos, Képalkotó Diagnosztikai Centrum

Dr. Szőts Mónika főorvos, Neurológiai Osztály

Vukk Attila csoportvezető, Logisztikai Osztály, valamint

Műszaki Osztály kertész munkatársi kollektívája

A Szaplonczay Manó Marcali Kórház elismerését kapta:

Horváth Zoltán épületfelelős, Műszaki Osztály

A Siófoki Kórház-Rendelőintézet elismerését kapták:

Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

László Krisztián szállító munkatárs, Logisztikai Osztály

Pasztusics-Törzsök Krisztina munkaügyi előadó, Munkaügyi Csoport

Dr. Siska Ákos szakorvos, Belgyógyászati Mátrix Osztály

Zsemberi Imre mosodavezető

A Nagyatádi Kórház elismerését kapták:

Babiczné Simon Heléna tálalókonyha vezető, Élelmezési Osztály

Érfalviné Kiss Katalin főnővér, Sürgősségi Betegfogadó Hely

Márkusné Szí Annamária ápoló, KAIBO

Nárai Sándor műtőssegéd, Központi Műtő

Szabó Rita előadó, Pénzügyi és Számviteli Osztály

A Kaposi Mór Oktató Kórház főorvosi, adjunktusi kinevezésében részesültek:

Dr. Biró Adrienn, Sebészeti Osztály, adjunktus

Dr. Magyari Attila, Intenzív Terápiás és Aneszteziológiai Osztály, adjunktus

Dr. Magyarosi Debora, Gasztroenterológiai Osztály, adjunktus

Dr. Magyarosi István Fül-Orr-Gégészeti Osztály, főorvos