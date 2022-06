A két héttel ezelőtti jégviharban Ácsné Piczli Aranka donneri háza is jelentősen megsérült. A kaposvári kárenyhítési alapnak köszönhetően néhány nap leforgása alatt folyósított támogatást a város annak érdekében, hogy a tetőfóliázás költségeiben is segítséget tudjanak nyújtani. Szita Károly polgármester látogatást tett a károsult hölgy portáján. – Büszke vagyok rá, hogy városunkban összefogással segítő kezet nyújthattunk ebben a nehéz helyzetben – írta Szita Károly közösségi oldalán, amelyen képeket is megosztott a látogatásról és a megsérült tetőszerkezetről.