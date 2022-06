Gyereksereg lepte el a kaposvári körcsarnokot, ottjártunkkor éppen hat palánkra gyakoroltak a fiatalok – többek között – Gordan Filipovics felügyelete mellett.

– Ez már a hetedik kosárlabdatábor, melyet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szervez – mondta Czipó Gabriella táborvezető. – Az idén a két turnusra, a második a jövő héten lesz, közel száznyolcvanan jelentkeztek, s elsősorban a Kasi és a Kométa Kaposvári KK edzői vezetik a szakmai munkát: Tamás Péter, Csapó Gábor, Simon Károly, Balogh Rajmund, Szabó Dávid, Gáspár Miklós és Filipovics Gordan foglalkozik a gyerekekkel. Délelőttönként mindig kettő irányított képességfejlesztő blokk van, s a résztvevők forgó rendszerben mennek az egyik állomástól a másikig. Ebéd után egy kicsit könnyedebb, de az edzők által felügyelt meccsek következnek.

A programok között természetesen nemcsak a kosárlabda szerepel.

– Ha az időjárás engedi, akkor ellátogatunk a Virágfürdőbe is, de vendégek is érkeznek a táborba – tette hozzá Czipó Gabriella. – A héten jön az Amerikai Egyesült Államokban kosárlabdázó Filipovity Péter, aki élménybeszámolót tart, de kérdezhetnek is tőle a fiatalok. A szabadidőben lehet asztaliteniszezni, társasjátékozni és focizni is.

Fotók: Lang Róbert

A résztvevők többsége, körülbelül hetven százaléka, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola növendéke, de vannak olyanok is, akik egyáltalán nem kosaraznak. Nyilván cél az is – amellett, hogy érezzék jól magukat a gyerekek –, hogy minél többen szeressék meg a sportágat, és aki kedvet érez hozzá, csatlakozzon a Kasi kötelékéhez, a sport­iskola pedig minden lehetőséget megad ahhoz, hogy fejlődni tudjanak a gyerekek.

– Ez egy évek óta magas színvonalú tábor, s egyre nagyobb az érdeklődés – hangsúlyozta Czipó Gabriella. – A szakmai és az egyéni képzéseket is folyamatosan fejlesztjük, szerencsések vagyunk, mert vannak támogatóink, mint például a Fino és a Kométa, akik sokat segítenek az étkeztetésben. Minden esztendőben kapnak egy kis emléket, jelen esetben egy pólót, a fiatalok. A lényeg, hogy a tábor nem a gyermekmegőrzésről szól, hanem szakmailag is sokat tudnak fejlődni a résztvevők, s ebben sokat tudnak segíteni az utánpótlásedzőink.