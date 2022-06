Csaknem húsz nyugdíjas nő gyűlik össze ezért a Tüskevári Közösségi Házban hétről hétre. Örömtánc segítségével tartják fiatalon testüket és őrzik szellemi frissességüket. Vezetőjük, Sarkadi Katalin 2018-ban megküzdött egysúlyos betegséggel. A táncnak is köszönheti, hogy felépült és életkedve visszatért.



– Amikor beteg voltam, az anyósom járt örömtáncra Dombóvárra. Elhívott magával, és annyira jól éreztem magam, hogy gondolkodóba estem, miként tudnám az életem részévé tenni az örömtáncot, és tovább is adhassam másoknak azt, ami gyógyítólag hatott rám – mondta Sarkadi Katalin, aki diákéveiben versenytáncolt.



Budapesten megtalálta a lehetőséget, és megtanulta az örömtánc minden csínját. Jelenleg tíz csoportot vezet hetente a megyében, összesen legalább száz hölgyet tanít. – Már azt is sikerként élem meg, hogy sikerül a televízió elől felkeltenem az érdeklődőket és eljönnek örömtáncra – tette hozzá Sarkadi Katalin.



– Olyan mozdulatokat végzünk, amelyek kímélik az ízületeket: nincs hirtelen forgás vagy lépés. Az a lényeg, hogy a koreográfia megtanulása és eltáncolása megmozgassa az agyat, ami a demencia legjobb ellenszere – mondta a táncterapeuta, aki szeretetotthonban is tart foglalkozást nyolcvan év felettieknek. A legidősebb táncosa 86 éves.



– Néha magam is ámulatba esem – mosolygott a tánctanár. – A legutóbb jött egy néni a foglalkozásra biciklivel.Leszállt, levette a botját és bebotorkált vele a táncórámra, ahol letette a botot és táncolt. Az óra végeztével pedig fogta, kibotorkált és elkerekezett.



– Amikor ideért a világjárvány, otthon kerestem mozgási lehetőséget. Egy közösségi oldalon ismerkedtem meg az örömtánccal. A barátnőmtől hallottam, hogy nemcsak online lehet tanulni – mondta el Jáki Istvánné. – Érdekes, hogy ilyenkor nem fáj semmi, külön öröm, hogy itt mindig megdicsérnek – tette hozzá Kaiserné Bende Valéria, aki két éve tesz tánccal az egészségéért.

Az örömtánc mozgalom a második világháború idején indult Németországból. Egy pedagógus, Ilse Tatt kereste a lehetőségét, hogyan lehetne táncolni, ha egyszer a férfiak a háború miatt nincsenek jelen. A tüskevári tánccsoport a tánc világnapján Budapesten lépett fel, csaknem ezren lejtették másfél órán át.



– Nekünk és másoknak is élményt nyújtunk a táncunkkal. Budapesten egy parkolóban is táncoltunk és nagyon nagy sikerünk volt – mondta Jakab Ernőné, aki táncpartnereivel együtt most Sásdra készül egy örömtáncos találkozóra, ám hamarosan Kaposváron is a nyilvánosság elé lépnek. Júniusban a Kossuth téren mutatják meg, mit tanultak.





Fotó: Muzslay P.