Fő szabályként az akciós terméknél kötelező lesz feltüntetni a korábbi árat azért, hogy a vásárló tisztában legyen azzal, hogy honnan lett leárazva az adott termék, valamint kereskedelmi akció címén csak a 30 nappal korábban jegyzett ár alá lehet lemenni. Akciók nélkül nem működik a kereskedelem, az üzletláncoknál naponta alkalmaznak hasonló akciókat, amelyek inflációs környezetben különösen csábítóak. Eddig azonban kérdéses volt, hogy valódi-e a kedvezmény.

– A rendelet megengedi, hogy a vásárlói akciós tájékoztatócímkét továbbra is lehessen használni a friss áruknál, a húsoknál, a sütőipari termékeknél, zöldség-gyümölcsnél, a hűtést igénylő tejtermékeknél, mert azoknak rövid, pár napos a szavatossági idejük – mondta a náluk is életbe lépő gyakorlatról Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója. – A csomagolt élelmiszernél, a háztartási és vegyi árunál, vagy például a papíráruknál mindenképpen előírás az új tájékoztatási mód, azonban megfigyelhető a multiknál, hogy ezentúl a „kínálatunk és ajánlatunk” megnevezést alkalmazzák az akció szó helyett. Így már nem vonatkozik ezekre az árukra a rendelet betűje.

A boltosok ezentúl is hirdethetnek általános akciót, például sportcipőkre, konyhai eszközökre úgy, hogy az adott naptól fogva minden sportcipő vagy edény 30 százalékkal olcsóbb. Bár az akció általánosan vonatkozik egy termékcsoportra, azonban az érintett termékeknél külön-külön be kell mutatni a korábbi árat.



Nincs mindennek hónapos múltja

A korábbi ár bemutatása lehet a bolti gyakorlatban jellemzően a korábban érvényes, de az adott időpontban már „áthúzott” ár – erre hívta fel a figyelmet a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Előfordulhat, hogy az akciós terméknek nincs 30 napos múltja. Ebben az esetben az akciózás előtti 15 napban érvényes legalacsonyabb árat kell feltüntetni. Az akciós sorozatokra is van megoldása az új szabályozásnak: ha egy kereskedő 10 százalékos árengedménnyel nyitja az akciót, majd egy újabb 10, majd még egy 10 százalékos akciót hirdet, akkor az első árcsökkentés előtti árat is meg kell mutatnia a vásárlóknak. Az új szabályokkal az akciók valóban kedvezményes áron kínálják majd a termékeiket. Élelmiszer-áruházak akciós újságjai is alkalmazkodnak az előírásokhoz, ezentúl gyakrabban található meg bennük a „kínálatunk és ajánlatunk” kifejezés az akció helyett.

