Az azbeszt nagyon ellenálló és remek hőszigetelő, de hazánkban már 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban, mert az egészségre káros és veszélyes anyag. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. azbesztmentesítési pályázatot írt ki lakossági ügyfelei részére, amelyre június 20-ától lehet jelentkezni.



Óriási károkat okozott a megyében a múlt hét szerdai vihar. Kiskorpádon 270 lakóház tetőszerkezete rongálódott meg. – Többségében a pala fedéseket törte be a jég, bízunk benne, hogy vis major támogatás révén az önkormányzat el tudja ezeket szállítani megsemmisítésre, de felhívjuk a helyiek figyelmét a hamarosan induló pályázati lehetőségre is – mondta Szilvási Anita, Kiskorpád polgármestere. A kiírás szerint azok pályázhatnak, akik pontosan fizetik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, nincs tartozásuk. Az ingatlanonként elszállítható maximális mennyiség 300 négyzetméter. Leadhatók a tető, kerítés, homlokburkolás, válaszfalak, régi gáztűzhely azbesztlapjai, ivóvíz- vagy szennyvízcsövek is.



– Az azbesztet az időjárás és a légszennyezés károsítja, sérülhet a felülete és a kopás következtében a levegőben szállva egészségkárosodást okoz, és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik – mondta Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Fontos, hogy az azbesztet ne ássák el a kertben, ne tegyék el az udvar végébe. Somogyban a veszélyes azbeszthulladékot Marcaliban veszik át kilónként nettó 66 forintért és a mostani pályázati lehetőség segítségével nem csak a térítésmentes begyűjtésre, hanem a szállításra is lehetősége nyílik az érintetteknek – emelte ki Szilágyi Ádám.



Az NHKV Zrt. a pályázat megvalósításához az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott támogatást a Tiszta Ország Program keretében, amely a szabályos hulladéklerakás támogatására és az illegálisan lerakott hulladéklerakók felszámolására jött létre. Magyarországon 2005 óta törvény írja elő a szakszerű bontást és azbesztmentesítést.

Az Európai Unió célja, hogy Európa 2023-ra azbesztmentessé váljon.





Fotó: L. L.