Az első állomáson Müller Cecília országos tiszti főorvos az egészségügyi szűrések fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy hazánkban nagyon magas a nem fertőző krónikus megbetegedések száma. A program során három év alatt 371 településen, 416 szűrési napon több mint 30 ezer pácienst vizsgáltak meg, és 2021-ben a szűréseken részt vevők 40 százalékánál észleltek valamilyen elváltozást.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának értékelése szerint Somogy megye a jelenlegi állapotában a nehéz helyzetben lévő megyék közé tartozik, amelynek népessége folyamatosan fogy és öregszik. Fadgyas Erzsébet főosztályvezető, megyei tiszti főorvos arról tájékoztatott, hogy a megye településszerkezete kedvezőtlen, jellemző rá az apró, zsákfalvas elrendezés, a településeken 74 százalékában ezernél alacsonyabb a lélekszám. Ebből adódóan az itt élőknek nehezebb az egészségügyi szolgáltatások elérése, amin az országjáró szűrőprogram segít. Megyénkben Csökölyben, Pál­majorban és Pusztakovácsiban végeznek vizsgálatokat a szakemberek.

A szűrőbuszon az általános állapotfelmérés és rizikóbecslés mellett népegészségügyi célú szervezett méh­nyakszűrésére, kardiológiai vizsgálatra, stroke-prevenció keretein belül neurológiai – carotis UH – vizsgálatra, pulmonológiai vizsgálatra és bőrgyógyászati állapotfelmérésre is lehetőség van. A szakemberek tanácsadásra várják a dohányzásról leszokókat, és az arra jogosultak átvehetik a vastagbélszűrési egységcsomagjukat is.

A „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” programmal párhuzamosan a Somogy Megyei Kormányhivatal kormány­ablakbusza is kitelepül az érintett településekre.

Vetési Bernadett, a hivatal főigazgatója a mobil kormányablakkal kapcsolatban kiemelte, az a cél, hogy a kistelepüléseken élők az egészségügyi szűrővizsgálatokkal egy időben és azzal egy helyen el tudják intézni hivatali ügyeiket is, ráadásul ezeken a napokon és helyeken a kormányablakbusz egész nap, 10–16 óráig fogadja az ügyfeleket. A legfontosabb aktualitás a veszélyhelyzet idején lejárt okmányok érvényességének meghosszabbítása, melyeknek végső határideje június 30.

Mindemellett számos egyéb ügyet is intézhetnek az állampolgárok a mobil kormányablakban, de fontos, hogy a buszon kizárólag bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni az illetékfizetési kötelezettséget.

