Ha a Rozmaring kórus próbáira és fellépéseire gondol, mindig elérzékenyül, ám látja magukat nevetni is, hiszen a levegővételt is tanítania kellett a zeneileg képzetlen kórustagoknak. Azt mondta: e vígkedélyű együttlétek, örök élményt nyújtó események kitörölhetetlenül élete részévé váltak. Csakúgy, mint az általános iskolai tanítással telt hosszú évtizedek; Hetesen, majd Taszáron. Még álmában is felvillan a már nagyszülőkorban lévő pajkos tanítványok évtizedekkel ezelőtti alakja. Tágra nyílt, tudást szomjazó tekintetek vagy csíny­tevésen fejüket törő komisz gyermekarcok idézik a múltat. Bár Csöpi néni ünnepeltetni soha nem szerette magát, ilyenkor elégedettség, s büszkeség tölti el. Lehet, hogy a tudáson kívül neki is sikerült átadni valamit a rá bízott lurkóknak, amitől emberibb emberek, magyarabb magyarok lettek…



Csöpi néni Farkas Erzsébetként, négygyermekes kaposi iparos famíliában látta meg Isten szabad egét. A kaposvári Petőfi-iskolát követően Dombóváron tanult; ott végezte el a tanítóképzőt. Lánytestvérei közül az egyik szintén pedagógus lett. A kaposvári cseri városrészben lévő Gárdonyi-iskolában volt gyakorló pedagógus, s már akkor bizonyossá lett számára az intézmény névadójának igaza: „Az anyag emberének csupán lába van. A lélek emberének szárnya is. A láb kis téren mozog. A szárny a végtelenben.” Csöpi néni a hetesi iskolában kezdett tanítani, s könyvtárosként is dolgozott. Tudta, hogy át kell adni a fényt, hogy sokszorozódjék körülötte a világosság. Az 50-es, 60-as években egyre nagyobb divat lett, hogy műkedvelő falusi körök színdarabokat mutattak be. A fiatal tanítónő is vállalkozott egy-egy mű betanítására, s bizony olykor-olykor 3 felvonásos népszínművekkel is pódiumra léptek. Jövőre lesz 60 éve, hogy Taszárra hívták, ahol élete során talán a legboldogabb volt. Kedvelték a gyerekek, a szülők, a munkatársak, s a már korábban megtapasztalt szárnyalás még nagyobb ívben, még magasabban folytatódhatott. Férjét is megbecsülték a Kaposvári Ruhagyárban; ruhaüzem beindításával bízták meg, közben pedig annak is tanúja lehettek, miként épül-szépül a „katonatelepülés”. Nem egyszer Csöpi nénire bízatott a nemes feladat: szervezze és irányítsa a társadalmi munkát, motiválja a tiszteket is, hogy közös erővel tegyék a jót.



Azt mondta: nem szomorkodik a kora miatt, hiszen tartalmas életet tudhat maga mögött. Három unoka, öt dédunoka alkotja a családot. Ha kimerészkedik az utcára, ráköszönnek az egykori diákok. Ha elfelejtenék, ő köszön először.



Az is felidéződik: egy időben veszélybe került választott hivatása. Hangszalag­gyulladást kapott, így hat hétig nem beszélhetett. Kibírta, és hálás a sorsnak, hogy ezt követően is mások hasznára lehetett. Az elmúlt másfél évtizedre is igaz ez. Elmesélte: Horváthné Marika egyszer azzal kereste meg, hogy összetoborozott 15 embert a faluból és a telepről, szeretné, ha megtanítaná őket énekelni. Örömmel bólintott a felkérésre, és Rozmaringra keresztelték kórusukat, amely a Turul Egyesületen belül működött. Rengeteget próbáltak, de azt is érzékelték: a befektetett munka meghozza gyümölcsét. Kórusuk szerepelt Okucsányiban, Palicson, s Kárpát-medencei kórustalálkozón is felléptek, vidékről meg folyamatosan érkeztek a felkérések. A kistérségen belül dobogós helyekre is beénekelték magukat. Kétszólamú kórusművekkel is bűvölték a zsűrit.



Amikor arról faggattam Csöpi nénit, melyek a kedvenc népdalai, azt mondta: valamennyit szereti. Unokája szerint, ha Csöpi mama dallamosabb zenét hall, még a fakanál is gyorsabban jár a kezében. Merthogy a sütésről-főzésről sem szívesen mondana le teljesen. No nem mindennap, csak „amennyit a test megkíván”.



Erdei Gábornétól, a Taszárért elismerő díj tulajdonosától megtudtam azt is: egyik dédunokája, Csenge tovább viszi a hivatást; tanítónak készül. S hogy milyenek legyenek-maradjanak a jövő pedagógusai? Csöpi néni a legfontosabbnak a következetességet tartja, valamint a példamutatást. Legyenek szigorúak, de akkor is nagyon szeressék tanítványaikat, s mindenkor példaként álljanak előttük! Különösen figyeljenek a hátrányos helyzetű diákokra, és a szülőkkel is találják meg a hangot; mindig őszintén beszéljenek a gyerekek örömeiről, problémáiról.

Csöpi néni az emlékeiből él. Régóta járatja lapunkat, hogy a legfontosabb megyei és országos történésekkel tisztában legyen, sokat olvas – klasszikusokat és lektűrt is –, a rejtvényeket agyköszörűnek tekinti, és folyamatosan szorít unokái és dédunokái egészségéért, boldogulásáért. Derűvel szemléli a múltat, a jelent és a jövőt is. Kell ennél több?



Nem halhat meg a magyar dal



Míg e tartalmas életút felett tűnődtem, eszembe jutott a legendás ének-zenetanár, a lakosságcsere-egyezmény kapcsán a Felvidékről Rinyakovácsiba telepített Henkey Zoltán, aki később megalapította a Somogy Megyei Pedagógus Férfikart. Szakfelügyelőként tevékenykedett, s templomi kórust vezetett. Egykori kaposvári otthonában, a Tallián Gyula utcában fekete zongorája tetején egy ezüst táblára azt gravíroztatták édesapja tanítványai: „Nem hal meg a magyar dal, míg magyar tanító van.”





