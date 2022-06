Új kezdeményezéssel segíti a helybeli családokat a balatonboglári önkormányzat, nemrég hirdették meg ugyanis a településen az ökopelenka programot.



– Korábban tettünk ígéretet erre a támogatásra vonatkozóan, s nemrég rendeletbe is foglaltuk ezt – mondta el kérdésünkre Mészáros Miklós polgármester. – Azokat a családokat szeretnénk támogatni, akik az eldobható pelenkáról a mosható pelenka használatára térnek át. A város megtéríti a pelenkacsomag árának ötven százalékát, gyermekenként legfeljebb 50 ezer forintot. Erre évente egy alkalommal nyújthatják be igényüket a balatonboglári szülők, s akkor jár a támogatás, ha a pelenkacsomag beszerzését számlával is igazolják a családok. Az új program környezetvédelmi szempontból is fontos számunkra – tette hozzá a városvezető.



A fenti támogatáson túl évek óta más lehetőségekkel is segíti az önkormányzat a helyi családokat. Ilyen a születési támogatás is, melynek keretein belül az első gyermek után 40 ezer forintot kapnak a családok a várostól, a második pici után 60 ezer forintot, a harmadik, illetve minden további gyermek után pedig 80 ezer forint jár a szülőknek – tette hozzá a balatonboglári polgármester. Az iskoláztatás költségeihez is hozzájárul a településvezetés: az általános iskolások ingyenes füzetcsomagban részesülnek minden esztendőben. Mindemellett támogatást oszt ki az önkormányzat a karácsony előtti időszakban is. Ekkor a helybeli általános iskolások 10 ezer forint értékű utalványt kapnak, a középiskolások és az egyetemisták részére pedig átutalással juttatja el a városvezetés ugyanezt az összeget. Ezzel is az iskolai időszak költségeit szeretnék mérsékelni.