Kaposvári résztvevője is volt a harmadik alkalommal megrendezett zalaszántói tojásfesztiválnak, ahova hat országból több mint kilencszáz tojást küldtek, még a tengerentúlról is érkeztek darabok. A Tojásvarázsló Balogh Ildikó négy alkotását adta ajándékba a szervezőknek, hogy ezzel is segítse az európai hagyomány népszerűsítését.

— Egy pici közösség nagy rendezvényén voltam – mondta el érdeklődésünkre Balogh Ildikó. – Napjainkban küzdeni kell azért, hogy fennmaradjanak a népi hagyományok. Nekünk, tojásfestőknek egész évben szezon van még akkor is, ha az emberek többsége húsvétkor fókuszál a festett tojásokra. Európában a legtöbb szimbólumkinccsel hazánk büszkélkedhet. 2019-ben a tojásírás élő hagyománya kulturális örökségünk lett – tette hozzá Balogh Ildikó, aki azt mondja, számára még mindig nincs vége a szezonnak, hiszen a nyári szünet előtt még iskolákban tanítja a gyerekeket a tojásfestés rejtelmeire.