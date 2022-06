Horváth Zoltán nappalija nem mindennapi látványt nyújt: szárazföldi- és vízi járművek kicsinyített másai sorakoznak a polcokon, szekrényeken. A nappali közepén a hatalmas Victory, Nelson admirális híres hajója vonzza a tekintetet.



– Még 2000-ben egy budapesti bevásárlóközpontban találtam egy építőkészletet, majd másfél éves munkával összeraktam egy kisebb makettet – mondta Horváth Zoltán. – Néhány év múlva Angliában az eredetit is megcsodálhattam. Az 1759-ben épített hajó 1922-ig volt vízen, s még a mai napig szolgálatban van: saját tisztikara van, be lehet járni a fedélzetét is, bár Portsmouthban a szárazföldön állították ki egy múzeumban – mesélte személyes kalandját a több mint kilencven méter hosszú és hatvankét méter magas hajóról, amely egy hatalmas húszemeletes ház magasságával vetekszik.

Horváth Zoltánt annyira lenyűgözte a vízi jármű, hogy úgy döntött, megépíti, ám most már jóval nagyobb méretben, 1:50 méretarányban. A művelethez vett egy könyvet is a fedélzeten. 2007-ben kezdte el a munkát, amely tíz évig tartott. – Nem tudom megmondani, hány darabból áll, de minden alkatrészét én készítettem a vázszerkezetétől kezdve a kötélzeten át a vitorlákig különböző faanyagokból – tette hozzá a makettkészítő. – A 104 ágyúhoz egyenként faragtam ki a négy-négy apró kereket és a csigákat. A hajó minden szintjét berendeztem apró bútorokkal, hordókat, víztároló edényeket, homokkal teli vödröket is készítettem hozzá. Ez utóbbinak nagy szerepe volt a valódi hajókon. Ha a csatában megsérült valaki, a véres fedélzetet homokkal szórták le, hogy ne csússzon.



Időközben összebarátkozott más makettépítőkkel, s barátságok szövődtek a rokonlelkek között. – Egy internetes oldalon osztjuk meg egymással tapasztalatainkat és évente találkozót tartunk, amelyre mindig magammal viszem Nelson admirális hajójának kicsinyített mását is – mondta Horváth Zoltán. – Erre a célra egy barátomtól mindig kapok egy teherautót, mert a másfél méteres hajót másképpen nem tudnám szállítani – mondta az alkotó, aki a makettépítéshez három fűrészgépet és CNC esztergát is épített, amelyek segítségével két nap alatt legyártotta az apró alkatrészeket.



Hajójának csodájára járnak a makettépítő barátok, s még a filmesek is felhasználták a Victory kicsinyített mását. Ridley Scott The Terror című horrorfilmjében az egyik epizódhoz kölcsön is kérték a makettet. Horváth Zoltánnak nagy élményt jelentett a forgatás. – Megjegyeztem a filmeseknek, hogy az általuk készített díszlethajó lenyűgöző, de látványosan kevesebb kötél van rajta mint az eredetin volt – mesélte. – Kiderült, tudnak róla, ám a kamerák elakadtak volna a sok kötélben a forgatás során – emlékezett vissza Horváth Zoltán, miközben levetítette a filmsorozat aktuális jelenetét. Mint mondta, jó érzés volt számára, hogy filmen is megörökítették büszkeségét.



Még az ausztrál parti őrség járműve is sorra került



Horváth Zoltán nemcsak statikus maketteket készít, hanem modellezni is szeret, vagyis működő, irányítható járműveket is épít. Villamosmérnökként nemcsak a világítást, az apró alkatrészek mozgását, hanem az irányító szerkezetet is maga készítette, a hozzá tartozó számítógépes programot is ő írta.

– Ez a hajó az Ausztrál parti őrség hajóinak kicsinyített mása. Zöldségesládák faanyagából építettem, még a hangja is olyan, mint a valódi hajómotornak. Ehhez nem találtam használható tervrajzokat az interneten, így fényképek segítségével valósítottam meg. Vízre tehető, irányítható, baráti összejöveteleket lehet vele feldobni. A modellezés és a makettkészítés egy igazi kikapcsolódást jelent nekem – mondta Horváth Zoltán, aki éppen egy tank vezérlésének átalakításán dolgozik.





