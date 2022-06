A déli parton szintet lép a vasúti közlekedés. A hétvégi napokon a tavalyinál is több emeletes KISS motorvonattal lehet eljutni a Balatonhoz. A Vitorlás névre keresztelt expresszvonat Szolnok és Fonyód között az újszászi vonalon közlekedik, ami lehetőséget nyújt a térségben élők számára is, hogy közvetlenül eljussanak a Balatonhoz. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a tavaly nyáron bevezetett Panoráma expresszvonat az idén Fonyód és Kőbánya-Kispest között már Esti Csók néven közlekedik vasárnaponként, míg a Panoráma expressz Nyíregyháza és Siófok között jár.

– Az előszezonban újdonságként bevezetett Fenyves expressz Pécs, Kaposvár, Fonyód és Keszthely között teremt összeköttetést – közölték. – Mivel a járat helyjegyköteles, így biztosítják a garantált ülőhelyet, ugyanakkor kerékpár szállítására is alkalmas.

A Balaton partján összesen két új és 35 felújított automata áll az utasok rendelkezésére. Az utasok a déli parton Lepsény, Balatonaliga, Balatonvilágos, Szabadisóstó, Szabadifürdő, Siófok, Balatonszéplak-felső, Balatonszéplak-alsó, Zamárdi-felső, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyódliget, Fonyód és Balatonfenyvesen kívül a balatonszentgyörgyi állomáson és megállóhelyen is használhatnak új vagy felújított jegyautomatát. A MÁV-Start a főszezonban forgalomba állítja az összes kerékpár szállítására alkalmas kocsiját is.