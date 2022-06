Poór Gyula megyei elnök kedden közölte: a Kaposvári Kistérségi Polgárőregyesület két motorhoz jutott, így a bárd­udvarnoki csoport az eddiginél is hatékonyabban folytathatja a bel- és külterületen a munkát. A csurgói egyesület is kapott egy robogót, a dél-somogyi városban mostantól két robogó szolgálja a biztonságot. A megyei szövetség a hatékonyabb kommunikáció érdekében egy-egy laptoppal is támogatta a két egyesületet, ennek forrását a szövetség költségvetéséből teremtették elő.

– A robogók használatával takarékosabb lehet az ellenőrzés – mondta. – Somogyban közel 2600 tagunk van, 85 egyesület működik a 117 településen, munkánkra a turisztikai főidényben a balatoni térség lakói, üdülői is számíthatnak. Keddtől bekapcsolódtunk az Off Road fesztivál biztosításába, nappal és este 15–15 tagunk lesz jelen a rendezvényen. Eldőlt, hogy a Balaton Soundon kívül a Balaton-átevezésnél is segítünk.