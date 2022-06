Ma már a megyeszékhelyen közlekedve sem meglepő, ha egy e-roller suhan el mellettünk, hiszen egyre többen választják a közlekedés ezen formáját. A Balatonnál pedig szinte mindennapi a gyors rolleres turisták látványa. Tavaly nyáron a Balaton-parti településeken csapta ki a biztosítékot a bérelhető villanyrollerek megjelenése. A helyieknek ez azért nem tetszett, mert előfordult, hogy használóik a kerékpárút közepén hagyva, a nádasba hajítva vagy az úttestre dobva tették le a járműveket használat után. Több polgármester is begyűjtette a rollereket, hogy ne okozzanak balesetet.

A rolleres szezon a Balatonnál egy hete indult.

– Nyitottabbak a déli parti városok – mondta megkeresésünkre Varga Denise, a Lime magyarországi képviseletének vezetője. – Mindenhol közterület-használati kérelemmel indultunk, volt, ahol kötelező parkolópontokat jelöltünk ki, és van olyan település is, ahol ezeket felfestés jelöli. Olyan is maradt, ahol szabadon le lehet tenni a rollert.

Fonyódon okultak a tavalyi tarthatatlan helyzetből. – Tavaly nyár elején, amikor letelepítették, elvitettem őket – mondta Hidvégi József polgármester. – Közterület-használati engedélyük sem volt és szanaszét hevertek a járművek – tette hozzá. – Aztán tavaly ősszel és télen egyeztettünk, ennek eredményeként 34 helyet jelöltünk ki a rollerek parkolására, amelyeket felfestés is jelez. Így júniustól ezeket a helyeket jelöli az applikáció is, csak itt lehet leállítani a járműveket. Szemmel láthatóan bevált a korlátozás és sokkal rendezettebben használják a rollereket.



Balatonföldváron egészen jól behatárolható, hol járnak villanyrollerekkel. – Elsősorban a kikötőbe való eljutáshoz, illetve a kerékpárúton közlekednek velük – mondta Holovits Huba polgármester. – Az idén visszaengedtük a szolgáltatót, miután sikerült megállapodnunk. Most közel egymillió forintos bevételt jelent a szolgáltatás a város kasszájába – tette hozzá a polgármester.



Nincs még egyértelmű szabályozás



A legtöbb európai országban nem lehet járdán és kerékpár­úton rollerezni, van, ahol sebességkorlátozás is érvényben van és kötelező a bukósisak. Hazánkban ezekhez hasonló szabályozás egyelőre nincs.

Megkerestük a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, a KRESZ mely része vonatkozik az e-rollerekre. Válaszukban azt írták: a vonatkozó jogszabályok szerint sorolják be a rollereket, és ez alapján járnak el. Vagyis a KRESZ és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet alapján. Csakhogy ezek egyike sem tartalmaz egyértelmű meghatározást az elektromos járművekre. A rendőrség a válaszában kitért arra is, hogy az e-rollerek közlekedésben való részvételének feltételeit és hivatalos definícióját egy KRESZ-módosítás keretein belül kellene meghatározni, de ez évek óta húzódik, és amelyet feltehetően a későbbiekben fognak majd tárgyalni. Közlekedési szakértők szerint mivel a törvényi szabályozás még foghíjas, a legjobbat akkor tesszük, ha segédmotorként közlekedünk elektromos járgányunkkal.





