– Az ujjlenyomat-készítést már nagyon vártam – mondta Laczó Levente, a szentlászlói Dél-Zselic általános iskola diákja. Mágnesezhető por, fólia és némi türelem kell hozzá. A szakember látványos bemutatója után már a diákok bizonyították frissen szerzett ismeretüket. A 13 éves fiú csapattársai, Nagy Tamás és Laczó Leila is lelkesen kapcsolódtak a feladatba. Bár a rossz időjárás miatt a Deseda helyett a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tanácstermében tartották meg a versenyt, a kamaszokat így is izgalmas vetélkedők várták.

– Most menetlevelet állítunk össze, később sportfeladat is lesz – mondta Fábián Botond, a bölcskei iskola tanulója. Egészségtotó is próbára tette a fiúk, lányok tudását. A tejfogyasztás előnyein kívül a leggyakrabban előforduló nyári betegségekre éppúgy rákérdeztek a rendőrök, mint a pH-érték-jelölésre. S ezután fűszernövények – többek közt a zsálya, a rozmaring, a zeller, a menta – azonosítása színesítette a feladatot.