Az idén a Somogy Bora címért összesen 14 pincészet nevezett Balatonboglárról, míg a Dél-Balatoni Borvidékről 49 – két gyöngyöző, 29 fehér (ebből egy narancsbor), 12 vörös, négy rozé , 2 (egy-egy fehér és rozé) pezsgő – mintával. A szakemberek már csütörtök kora délután már gyülekeztek Vármegyeháza bormúzeumában, s a Kamocsay Ákos, a neszmélyi Hilltop Pincészet alapítója és vezetője, Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének volt vezetője és Gádor Dénes, a Dél-Balatoni Borút Egyesület volt elnöke alkotta szakmai zsűrin kívül a megye vezetőiből, képviselőiből valamint közéleti személyiségeiből álló társadalmi zsűri is bekapcsolódott az értékelésbe.

– 2021-es évjáratú Szürkebarát – kínálták az első fehér gyöngyöző bort. S egymás után hozták az újabb palackokat, s akárcsak korábban, úgy most is a 20 pontos nemzetközi szabvány alapján zajlott az értékelés. Az összesítés alapján 2022 Somogy Bora a Várszegi Pincészet 2021-as évjáratú Chardonnay lett. A megyeboron kívül különdíjasa is volt az eseménynek. A Somogyi Hírlap borának a Koltai Pincészet 2021-es Királyleányka-Rizlingszilváni couve-jét választották.

Megadták a módját

Sajt, alma, dió: a házigazdák megadták a módját, a zsűri tagok egy-egy korty után néhány falatot fogyaszthattak, s a felszolgálók máris gondoskodtak a következő üveg borról.

– Friss, üde, kellemes – osztotta meg tömören tapasztalatát a társadalmi zsűri egyik tagja, aki szerint a mostani kínálat is alapvetően a minőségi, nemes italokról szól. S úgy érezte, hogy a somogyiak szerencsések, mivel gazdag ízvilág jellemzi a helyi borokat.