– Újabb autók következnek, de a fülledt idő ellenére remekül bírjuk energiával – mondta mosolyogva Pataki Nikoletta, aki kisfiával kereste a kapostüskevári vasútállomást, ahol makett és veteránjármű bemutató fogadta a látogatókat. Gyors fotózkodás egy piros Porschénél, s utána már a következő szemrevaló gépek felé vették az irányt. Számos egyéb autócsodán kívül 1977-es Buick Lesabre, 1989-ben gyártott Lada 2105-ös és Hummeren kívül 1310-es Dacia, Moszkvics és egy 1972-es Polski 1300 is felsorakozott a parkolóban. Hosszú Ernő Nagykanizsáról érkezett, egy homokszínű 35 éves Ladával. Azt mondta: magával ragadó hangulat Kaposváron. Ifj. Somogyvári János, a Somogy megyei Veteránjármű Gyűjtő Egyesület elnöke hangsúlyozta: van ok az örömre, a vártnál jóval többen keresték fel kiállításukat.

– Időközben újabb tagtársak érkeztek, s így a Múzeumok éjszakáján folyamatosan bővült a gépkocsi felhozatal – közölte. – Már hatodik éve kapcsolódtunk a rendezvénysorozatba, de először vagyunk itt. Jó, hogy bőven van hely az autók számára, s a látogatók kényelmesen nézelődhetnek, a szerencséseknek még árnyék is jutott.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

A Rippl-Rónai öröksége című kiállítást kora estétől tárlatvezetéssel tekinthették meg a látogatók a múzeumban. A bejárattól alig tettünk meg néhány lépést, újabb vendégek érkeztek a bemutatóra.

– Rippl-Rónai élete, munkássága eddig is érdekelt, sokat olvastam róla, de most még több információt tudtam meg – mondta Andrasovics Irén, aki testvérével, Andrasovics Évával vett részt a programon. – Érdemes volt ide látogatni, s jövőre is elszeretnék jönni. Jó kezdeményezésnek tartom a Múzeumok éjszakáját.

Fejkendők, fátylak, női blúzok és korabeli gyermekjátékok: a Somogyi Kincsestár néprajzi látványraktára is számos látogatót vonzott. Kertészné Pálfi Nikolett két kislányával nézte meg a tárlatot. Lilinek és Lénának különösen a népviseletek tetszettek, s a lányok a következő pillanatban már a fokosokat, sétabotokat vették szemügyre. A desedai Fekete István Látogatóközpontban programkavalkád várta a vendégeket. Rendhagyó tárlatvezetés, gyógynövénybemutató, foszforeszkáló arcfestés almasütés tűznél, lepkészés lámpázással, Szentjánosbogár-kereső túra a sötétben: sok egyéb mellett ez tarkította a késő éjjelig zajló rendezvényt. Az idősebbek borkóstolóra is jelentkezhettek.

– Kapok egy vattacukrot is? – kérdezte édesapját egy tíz év körüli kisfiú. A férfi bólintott, a gyerek mosolygott, s ezután a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület standjához készülődtek. Bőven volt látnivaló: az érdeklődők megmentett fiókákat – énekes rigó, házi veréb, seregély – nézhettek meg, s a jelentkezők madárhang felismerő játékon vettek részt. A gyerekek büszkén mutatták az ajándékba kapott matricát, melyen a 2022 év madara, a zöld küllő látható.

Zenélj a tücskökkel

– Türelmesen kivártuk a sorunkat, érdemes volt – mondta nevetve Barna Kata, aki hét éves kisfiával látogatott ki a desedai látogatóközpontba. Máté a népi hangszerek és játékok készítésében mélyedt el, néhány lépéssel távolabb Farkas Szilárd fiaival – a 11 éves Áron és az öt esztendős Ábel – nézte meg a kiállítást. A fiúkat a halak érdekelték leginkább.

– Kosarazz be!– ezzel a címmel tartott foglalkozást Kakas József kisbajomi kosárfonó, s egymás után jelentkeztek az alkotni vágyó vendégek. Hajlítás, vágás és egymás után készültek a gyümölcskosarak, karkötők. Ábrahám Levente, a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója azt mondta: a Múzeumok éjszakája iránt nagy volt az érdeklődés. S a helybelieken kívül a Balaton partról, és a környező megyékből is érkeztek vendégek.

Tűzugrás Szennában: