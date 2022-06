A kétnapos eseményre Horvátország egész területéről érkeztek civil csoportok, valamint Japán, Ausztrália, Örményország, Palesztina, Izrael és Bosznia-Hercegovina cukrászai is képviseltették magukat. – Tartalmas és jó hangulatú találkozón vehettünk részt már nem első alkalommal a Nagybajomhoz hasonló lélekszámú horvát településen – mondta el György-Dávid Nikoletta, Nagybajom alpolgármestere. – A helyiek mesterségbemutatókat is tartottak, és szakmai zsűri is értékelte a kiállított termékeket. Az aprósütemények mellett helyi kézműves termékek is terítékre kerültek a fesztiválon.

A süteményeket becsületkasszás rendszerben kínálták a látogatóknak, akik megkóstolhatták többek között a bajomi islert, linzert, a Kossuth-kiflit és a hájas kráflit is, amit a város vállalkozói és magánszemélyek készítettek, bemutatva ezzel gasztronómiai sokszínűségünket. A befolyt összeget a Nagybajomért Közalapítvány részére továbbították, amelyből a városi gyermeknapi rendezvényt támogatták.