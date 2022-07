– Egy pillanat, Marcit még lelocsolom! – fordult a vaddisznó felé az egyik állatgondozó. A termetes vadkan a tapasztalatok szerint még a sört is elfogadná, de a vízsugárnak is kifejezetten örül. A vaddisznók nehezen viselik a hőséget, a reggeli etetésre még előjönnek, aztán az árnyékosabb helyeket keresik. A szarvasok is naphosszat hevernek az árnyékban, de sok időt töltenek a napon is. Délelőtt egymás után csobbantak a dagonyázó gödörbe.

Kell a folyadékpótlás a szarvasoknak is.

Forrás: Lang Róbert

– A gímszarvasok különösképpen szeretnek dagonyázni, de a Dávid-szarvasok is – mutatta Izabella, az állatgondozó. – Éppen most hoztunk nekik lajtos kocsival vizet, és az önitatójukat kitakarítottuk. A slagot összetekerjük a végén, nehogy játékból szétszedjék.

Árnyékba húzódnak a hőségben az állatok.

Forrás: Lang R.

A vadaspark szarvasai azért ilyen szelídek, mert cumisüvegből etették őket, úgy nevelték fel. Soproni arról a városról kapta a nevét, ahonnan érkezett, de az itató köré gyűlt a többi gímtehén is: Szeptember, Október, Panni és társaik. Előre megadott időpontban a látogatók bemehetnek hozzájuk és sétát tehetnek a szarvasok között, és az óvodásoktól a nyugdíjasokig sokan szeretik simogatni őket. Azonban a kánikula idején az állatokra fokozottan kell vigyázni a szarvasfarmon.

Nem csak a vaddisznók örülnek a vizes fürdőnek.

Forrás: Lang R.

– A nagy hőség legnagyobb ellenszere, ha árnyékot találnak az állatok, és ők pontosan tudják, hová érdemes húzódni, ahol jár a levegő – mondta Nagy János, a MATE bőszénfai vadgazdálkodási tájközpontjának vezetője. – Nagyon fontos szempont, hogy a kánikulában a vadat nem szabad mozgatni, sem a szabadban, sem zárt rendszerekben, ezért ilyenkor vadászat sincs az erdőn. Nem szabad ugyanis, hogy még több izgalom rakódjon az állatokra, mert a nyári hőstresszel együtt veszélyessé válhat a szarvasokra. A vadak nagyon szeretnek dagonyázni, mert a testükre ragadó iszapos sár védelmet jelent az élősködőktől, kullancsoktól és böglyöktől. Változó, hogy egy szarvas mennyi vizet iszik a hőségben, egy tejet adó szarvastehén akár 10-12 liter vizet is elfogyaszt.

Megújult kiállítással várják a látogatókat

A vadasparkba érkezik a legtöbb látogató, de van más látnivaló is. Bőszénfán megújult az a tárlat, amelyik a vadászati világkiállításra készült, és a Zselic nagyvadjainak életét mutatja be. Az egyetemi háttérnek megfelelően tudományosabb szempontból, szakmailag mélyebb ismereteket közvetít, mint egy átlagos vadászati múzeumi kiállítás, állítja Nagy János. Emellett a fogatos, traktoros túrákra is nagy az érdeklődés. Nyáron a legnagyobb melegben mindenki a vízbe vágyik, ezért ilyenkor Bőszénfára is inkább a reggeli és a késő délutáni időpontban érkeznek a vendégek. Ha egy kicsit visszaesik a hőmérséklet a Balatonnál, a turisták előszeretettel keresik fel a környékbeli látnivalókat, és amióta a 67-es főút átépítése megtörtént, Bőszénfa is közelebbinek számít.