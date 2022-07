A nemrégiben megnyílt Marcsi néni kézműves kuckójában elsősorban az agyagozás, a kerámiakészítés fortélyait sajátíthatják el az érdeklődők, de sokféle más kézműves technika is kipróbálható.

Aki ismeri Balazsiné Balaskó Máriát, az biztosan tudja róla, hogy mindig megtalálták a feladatok, amelyet igyekezett maximálisan és precízen teljesíteni. Gyermekkori álma vált valóra, amikor keramikus lett. A Fazekas Szövetkezetben eltelt évek után a kilencvenes nyitotta meg saját műhelyét Kaposújlakon, ahol sorra kopogtattak nála a megrendelők, a karácsonyi csengettyűktől, a házszámtáblákon keresztül, a párologtatókon át az óriás padló vázáig nagyon sok minden kikerült már a műhelyéből. Ízületi problémái miatt azonban váltania kellett, jelenleg kerámia- gyöngy- és aromaékszereket tervez és készít, miközben Kaposújlak életében is meghatározó szerepet vállal egészen a mai napig. Folyamatosan a megújulásra törekedve éli mindennapjait és most arra szánta el magát, hogy a negyven év szakmai tapasztalatát átadja az utókornak. – A Covid ideje alatt érlelődött bennem a gondolat, hogy újra kellene valami, ami több annál, hogy csak a saját terveimet, elképzeléseimet váltom valóra.

Mindig foglalkoztam fiatalokkal, ha hívtak szívesen mentem óvodákba, iskolába, táborokat is tartottam. Sokszor azt tapasztaltam, hogy a gyermekek ügyessége és kreativitása határtalan, viszont a felgyorsult életünkben sokszor nincs türelme a szülőknek sem ezekre a tevékenységekre, és mielőtt kipróbálnák a kézművességet, eldöntik, hogy a saját gyerekük sem lesz erre képes, viszont ez nem így van-mondta el a keramikus, aki büszkén mutatja az elkészült gyermekmunkákat a polcokon. – Hatalmas sikerélmény és örömforrás egy elkészült munka a gyermekeknek, amire szükségük van az egészséges fejlődéshez.

Marcsi néni kézműves kuckója már két éves kortól kínál foglalkozásokat, a kicsik színes gyurmákkal játszhatnak, miközben észrevétlenül fejlődnek. – A gyurma az egyik legsokoldalúbban használható, kézügyesség fejlesztő alapanyag. A kicsik még ösztönösen nyomkodják, formálják. Azok a gyermekek, akiknek már többször volt kezükben gyurma, vagy agyag rögtön elkezdenek belőle valamit csinálni: kisebb-nagyobb gyöngyöket, golyókat készítenek, hurkát sodornak, csigabigát, kígyót, egyéb apró figurákat formáznak. Ha segítünk nekik és korukhoz, képességeikhez igazodva megmutatjuk az alapvető technikai fogásokat, biztosítjuk a szükséges eszközöket, ezzel egy olyan világot tárunk eléjük, mely előhozza kreativitásukat, kísérletező és alkotó kedvüket, és nem utolsó sorban kézzelfogható sikerélményt nyújt számukra. Foglalkozásaimon a játékos gyurmázást rövid versikék, mesék, történetek eljátszásával tesszük igazán különleges és maradandó élménnyé. Ez a játék amellett, hogy erősíti az anya-gyermek kapcsolatot is, sokrétűen fejleszti a kicsik képességeit.

Ottjártunkkor viszont felnőttek dolgoztak a műhelyben, akik a kerámiakészítés alapjaival ismerkedtek, a korábbi foglalkozáson elkészített agyagedényt mázazták. – Nekem a létezésem értelme a kézműveskedés, ha tehetem, mindig készítek valamit. Szeretek fotózni is, varrni, de agyag talán még az általános iskolában volt utoljára a kezemben-mondta el Csordás Jutka, aki saját készítésű táskáját is megmutatta. Nagyné Szentesi Ágnes könyvesbolt vezetőként dolgozik, egy fárasztó nap után érkezett a kézműves kuckóba. - Ősi technikákkal ismerkedünk, amikkel gyönyörű dolgokat lehet létrehozni. Először kisebb tárgyakat formáztunk, most a mázazással pedig egy nagyon szép bordós barnás bevonatot kap. Lehet, hogy később egy nagyobb edényt is el tudunk majd készíteni-mondta. –Hiánypótló tevékenység mindez, úgy gondolom, hisz az önfeledt alkotásra, a mindennapok gondjaiból való kikapcsolódásra mindannyiunknak szüksége van, amellett, hogy egyedi kézműves termékeket hozunk létre-tette hozzá a keramikus.