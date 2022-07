Kora délutára már minden csapat elfoglalta helyét Rádpusztán, a neki kijelölt sátornál, hogy a kapott marhalábszárból, és a magukkal hozott összetevőkből egy olyan ételt állítsanak össze, amivel lenyűgözhetik a szigorú zsűrit.

– Évek óta megrendezzük az országos marhalábszár főző versenyünket – mondta el kérdésünkre Lukács Szilvia, a Rádpusztai Élménybirtok sajtószóvivője. – A csapatok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a feladatba, és bográcsban készítették el az ételeket. De volt olyan csapatunk is, akik egy régi hortobágyi ételt, a slambucot készítettek bográcsban. A kilátogatók nem csak a főzés folyamatát kísérhették figyelemmel, de a nekik szimpatikus, finomnak tűnő ételeket meg is kóstolhatták.

A főzőverseny mellett számos egyéb program is várta az érdeklődőket, amíg a pörköltek készültek. Elindulhattak a sörivóversenyen, de felülhettek a rodeóbikára is, így bizonyítva, hogy keményebbek Rádpuszta többi vendégénél. De birtok bármelyik egyéb szolgáltatását is igénybe tudták venni a kilátogatók. Így pónilovagolhattak, lovagolhattak, vagy éppen a 180 éves magyar borok pincéjében tehettek látogatást.

– Nagyon sok visszatérő csapatunk volt ebben az évben is – folytatta Lukács Szilvia. – A vándorserlegünket tavaly a makói csapat nyerte, ők is itt voltak, hogy megvédjék címüket.