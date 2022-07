A Somogy Bora borversenyre 14 pince 49 tételével jelentkezett idén, amelyek közül a zsűri Várszegi Pincészet 2021-es Chardonnay nedűjét választotta Somogy borának, a díjat Biró Norbert adta át Várszegi Viktornak. A Dél-Balatoni Borút Egyesület borának ezúttal az Ikon Pincészet 20117-es cabernet franc Evangelista borát választották, a díjat Biró Norberttől vehette át Konyári Borbála.

A Somogyi Hírlap bora idén a Koltai Pincészet rizlingszilváni-királyleányka cuvéeje lett. A díjat Lengyel János, főszerkesztő adta át Koltai Tamásnak. A pincészet a nyertes nedű mellett, fehérborokat is kínál a Borhét résztvevőinek, s fejben már a szüretre is készülnek. – Nagyjából két hét múlva kezdjük a csabagyöngyével és az irsai olivérrel, mondta Koltai Tamás. Hozzátette: az elmúlt hetek forró időjárása miatt a későbbi fajtáknál lehetnek gondok, hiszen megégtek a levelek és néhol a szemek is. De a korai szőlőfajtákból jó borok készülhetnek.