Balatonföldvár A magyar képzőművészet színe-javát képviselő alkotások csodálhatók meg csütörtöktől a Balatonföldvári Kilátóban egy új kiállításon. Az értéktartás és értéknövelés lehetőségei az értékvesztés világában – ezzel a mottóval indult áprilisban a Fine Art Hungary – Az év műtárgya 2022 programsorozat. Az artotek.hu portálon lezajlott árverésen a program csúcsalkotásai, több mint 100 kortárs magyar műtárgy, festmények, fotók, grafikák, szobrok, plasztikák és animációk kerültek kalapács alá. Az egyes tételek gondos, szakértői válogatás eredményeképpen kerültek az aukció darabjai közé. A szelekcióba kizárólag művészi és gazdasági értelemben egyaránt időtálló értéket képviselő alkotás kerülhetett be. Az aukciós kínálat gerincét a tavaly létrejött Fine Art Hungary Top 100 művészkör adta, de a kollekció átfogó, sokszínű keresztmetszetet mutat napjaink magyar alkotóművészetéről. Az árverés és a szakértői javaslatok alapján kialakult a hazai képzőművészeti élet kiemelkedő mestereit és fiatal tehetségeit egyaránt felvonultató 24-es mezőny, melynek művei most Balatonföldvárra érkeztek. A lista érdekessége, hogy megtalálható rajta az idei év orosz vendégművésze, Irina Drozd is. A kiállítást Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere és Kriza Zsigmond, a programsorozat vezetője nyitotta meg.