Tetves-patak, Kis-Koppány, Aranyosi-patak, Koroknai vízfolyás – sok kis somogyi folyóvíz csak az ott élőknek ismert, és ők tudják igazán, hogy mennyi víz hiányzik a mederből a korábbi évtizedekhez képest. Szemmel láthatóan száradnak a kis somogyi vizek az idei nyáron. A Rinya vízszintje is alacsonyabb a szokásosnál.

– Régen kenderúsztató tavak voltak a közelben, de ezek hosszú évek alatt már kiszáradtak – mondta Balogh Géza, Rinyakovácsi polgármestere. – A faluban élők csak a kutakból tudnak öntözni, de a kutakban sincs túl sok víz.

Már most annyi víz hiányzik a Drávából, mintha még egy hónap szárazság már eltelt volna. A jelenlegi vízszint ugyanis az augusztus végi, szeptember közepi kis vízállásra jellemző, amikor a legalacsonyabb a folyó vízállása. Ez előrevetíti, hogy az idén akár rekord alacsony lehet a víz, de attól nem kell félni, hogy a folyó kiszáradhat. Homokzátonyok, a meder alakulatai azonban már a felszínre kerültek itt-ott.

Forrás: Lang Róbert

– Félő, hogy a száradás csak fokozódik – mondta Hódossy Attila, a Duna-Dráva Nemzeti Park természetvédelmi őre. – A drávai élővilágot a kicsi vízállás hátrányosan befolyásolja, mert attól lehet tartani, hogy a mellékágak, holtágak kiszáradhatnak a Dráván, ha az aszály folytatódik. A Dráva vízszintje attól is alacsony, hogy csökken a folyóba torkolló patakok vízszintje. A Gyöngyös-patak és a kisebb vízfolyások már majdnem kiszáradtak.

Forrás: Lang Róbert

A Baláta-tó az elmúlt ötven év alatt háromszor száradt ki teljesen, mert egyetlen utánpótlása a csapadék. A tó vízszintje az éves csapadékmennyiségtől függ, így most Kaszón sem tehetnek mást, mint esőért fohászkodnak. A patakok szinte észrevétlenül behálózzák a megyénk területét, sokan engedéllyel öntöznek ezekből és főként tavasszal a növényvédelem is felhasználja a vizüket, mondta Tóth István, kaposvári növényvédelmi szakmérnök. Most azonban nagy a baj, mert a patakok száradása a talajvízszint csökkenését vonja maga után, emiatt a növények ezekben a napokban ádáz küzdelmet folytatnak a túlélésért. Még a szakemberek számára is kérdés, hogy az eredési pontokat, vagyis a patakokat tápláló forrásokat kiszáríthatja-e az idei aszály. Addig aggodalommal figyelik, csörgedezik-e víz a somogyi patakokban.

Forrás: Lang Róbert

Beköszönthet a vízkorlátozások ideje

Július 22-től visszavonásig első fokú vízkorlátozás lépett életbe Lengyeltótiban. A vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvíz felhasználására. A kertek, parkok öntözése, az utak tisztítása és a járművek tömlős mosása is tilos. A határozatot azzal indokolja az önkormányzat, hogy az elmúlt hétvégén Lengyeltótiban jelentős ivóvíz felhasználás növekedést tapasztaltak. Vésén is majdnem vízkorlátozást kellett elrendelni, mert a hétvégén nyomáscsökkenést tapasztaltak a helyi víztározóban, megcsappant a vízkészlet. Bertók László polgármester kérdésünkre elmondta, hogy azóta stabilizálódott a vízhelyzet, így nem kellett korlátozást hirdetni. Az időszakos vízcsökkenés oka lehetett, hogy túl sokat öntöztek a faluban élők, de az is előfordulhatott, hogy a tűzoltók szívtak fel túl sok vizet a tározóból, amikor eloltották a közelben tomboló gabonatüzet.