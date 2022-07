Nagy visszhangot váltott ki, amikor június végén megjelent a vízimentők felhívása, amelyben a Balatonnál legalább nettó 350 ezer, míg vidéki helyszínen akár nettó 400 ezer forint feletti kereset ígéretével kínáltak szezonmunkát dolgozni akaró fiataloknak. Ráadásul a munkakörhöz szállás és menő egyenruha is jár. A felhorkanók szemét szokás szerint csak az ígért összeg vakította el, az csak keveseknek jutott eszébe, hogy ezért mit és mennyit kell dolgozni. És mindig kedvesen, megértőn, de határozottan. Aki látott már vízimentőt akcióban, az pontosan tudja: ez a hivatás - még szezonmunkaként is – egyáltalán nem hétköznapi életforma.

Szóval minden évben visszatérő téma a diákmunka helyzete, s minden évben megállapíthatjuk, hogy több szezonmunkásra, diákmunkásra lenne szükség. Ma az a ritka, ha nem versenyképes fizetéssel, netán cafetériával keresnek szezonális munkatársakat. Lényegében bárki lehet karbantartó, takarító, pénztáros csúszdafelügyelő, pultos, konyhai kisegítő, persze a szakácsoknál, felszolgálóknál nem hátrány a szakmai ismeret.

Bár egyre többen vannak, akik határozott – akár összegszerű - céllal, s nem pusztán időtöltésként vállalnak munkát, a diákmunka nemcsak a pénzről szól! Kétségkívül komoly vonzerő, ha az ember gyereke különösebb szakképzettség nélkül is megkereshet nettó négyszázat, de a jusson is maradjon is elve a Balatonon az időre is vonatkozik. Mert ugyanis hiába a jó pénz ígérete, ha meló éjjel kettőig tart, mert akkor bizony a saját buli kútba esik. Vagy ha például valaki majd két műszakot lehúz a pizzakemence mellett, örül, hogy ha kialussza magát, s eszébe sem jut a parti napozásról álmodozni. A fiatalság azonban fiatalság!

Az eldolgozgatás tehát ma már a diákmunkában sem pálya, mint ahogy elengedhetetlen kellék lett a kedves, jókedvű közvetlenség, mert a vendég ebben is minőséget követel. A rosszkedvű, ingerlékeny, durcás munkatársak gyorsan gallyra tehetik a legjobb helyeket is.