A vidéki ember jobban hozzászokott a kánikulához, állítja Sashalmi Miklós, Szenta polgármestere. A kistelepülésen kevés intézkedést kellett hozni a hőség miatt, a közfoglalkoztatottak munkaidejét lerövidítették, és ásványvizet osztanak nekik. Az óvoda jelenleg zárva van, de a falugondnoki autó délelőtt hamarabb mozgásba lendül, és a szociális gondozó is besegít, hogy minél előbb szétosszák a szociális étkeztetés adagjait, nehogy megromoljon a nagy melegben.



A Honvéd utcai csomópontban a napon 42 Celsius-fokot mutatott a digitális hőmérő kora délután. Nem is bírja a kutyák tappancsa, ezért a kis yorkit ölben vitte a gazdája, Karácsony Gabriella a kaposvári sétálóutcán. A szökőkútban egy rövid fürdésre is érdemes megállni, hogy felfrissüljön az eb.

– Mi a Zsolnay kúthoz igyekszünk vízosztásra – mondta Kiss Beáta, aki Budapestről a kislányával és édesanyjával érkezett egy kaposvári kirándulásra. – Igyekszünk az árnyékben maradni, de így is felkeressük a város nevezetességeit. Délelőtt a múzeumban jártunk, délután a strandra készülünk.

Csütörtökön 12 és 15 óra között, valamint pénteken 11 óra és 14 óra között várják vízzel a járókelőket az Európa parkban, erősítette meg Czellár Anita, a Kapos Holding munkatársa. Locsolóautó rója a megyeszékhely útjait, a belvároson kívül a Pécsi utcától a lakótelepekig is eljut.

A munkahelyeken is beköszöntött a hőhullám. A pékek maguk osztják be az idejüket, hogy mikor akarják egy zuhanyozásnyi szünettel megszakítani a munkát, hogy a frissítés hiánya ne menjen a termelés rovására, mondta Ojtó Lajos, a Slendy pékség tulajdonosa. Náluk a hideg szódavíz fogy a legtöbbet, de alkoholmentes sört és jégkrémet is fogyaszthatnak a dolgozók. A két kemence között már 53 Celsius-fokot is mértek, az extrém meleg a tapasztalt pékeket is megterheli.



Van még ennél is forróbb munkahely, például a Magyar Közút Zrt.-nél. Nemrég fejezték be Szulok és Középrigóc környékén az aszfaltozást, most az útpadkát teszik rendbe. A munkaidő korábban, reggel 7-kor kezdődik, így a munkások többet pihenhetnek a legmelegebb órákban. Napközben óránként meg kell állniuk, és védőitalokat fogyasztanak. Az aszfaltot 170 Celsius-fokon öntik, és kánikulában hosszabb ideig tart, amíg az új útrétegre ráengedhetik a forgalmat.



A hőségnek a Balatonon nyaralók örülnek a legjobban. A vízminőségre most még az elmúlt két hét hidegebb periódusa van hatással, amikor a negyedére csökkent az algák száma, felelte kérdésünkre Somogyi Boglárka, a Balatoni Limnológiai Intézet kutatója. Ha újra felmelegszik a tó, akkor az algák ismét szaporodásnak indulhatnak, de most egy kedvezőbb helyzetből indulunk, mert kevés az alga.





Fotók: Muzslay Péter