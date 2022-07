Az utóbbi időszakban rengeteg horváttal találkozni a barcsi üzletekben, felelte érdeklődésünkre egy ottani pékség fiatal eladója. Cukrot, lisztet, tejet visznek kartonszámra, állapította meg Klaudia. Volt, hogy nem tudott bevásárolni miattuk.

– Tele van a kis kosaram velük! – mondta tréfásan Kocsis Ilona, miközben az autójában pakolta be a boltban megvett árukat. – A kuna valamivel erősebb, mint a forint, így az olcsóbb forintért Barcson jobban be tudnak vásárolni. Amikor nincs náluk benzinárstop, akkor rendszeresen átjárnak tankolni. Ilyenkor az összes parkolóhely foglalt miattuk, a múltkor alig tudtam megállni. Hajnalban kellett tankolni mennem, hogy ne várakozzak.

Odaérkezésünkkor az első vevő, aki kilépett a barcsi Penny ajtaján, egy horvát férfi volt. A feleségével érkezett, és hat dobozos tejet toltak ki az autójukhoz a bevásárlókocsiban. Mindjárt fordultak is még egy körre, hiszen egyszerre csak három terméket tudtak kivinni az áruházi korlátozás miatt.

Ruhát nem vesznek a horvátok, legyintett lemondóan egy utcai árus a belvárosban. Csak elvétve találnak el a termelői piacra, tapasztalta Burján Renáta piacfelügyelő. A közeli kocsmában tört magyarsággal beszélve italoztak többen. Amikor a gázolaj olcsóbb volt, akkor még nagyobb számban jöttek, erősítette meg egy közeli üzlet tulajdonosa, aki hozzátette, hogy a barcsi fürdőbe érkező horvátok közül sokan néznek szét a határvárosban.

A magyarok bevásárlás miatt tömegesen nem járnak át a határon, de az idei nyáron a szokottnál is nagyobb a honfitársaink utazási hajlama a horvát tengerhez, vette észre Rideg Gábor, a barcsi Dráva-COOP termelési igazgatója. Arról értesült, hogy az üdítőgyártó cégek termékei olcsóbbak hazánkban, ezért komolyabb forgalom ment ki tőlünk Horvátországba. Mindent, ami ársapkás, azt visznek a horvátok, de meglepő módon mást is találnak. Megélénkült a bevásárlóturizmus, bár még nem éri el az évtizedekkel korábbi szintet, erősítette meg Kocsis Tibor, a Somogy Megyei Vállalkozói Központ barcsi irodavezetője. Újabban már a barcsiak és a környékbeliek is átjárnak a szomszédos országba, mert például a zöldségek olcsóbbak, mint itthon. Közben mindkét ország vállalkozói várják a közös pályázatok lehetőségét.