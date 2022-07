Javasoljuk, hogy nézzétek meg a videót töbször is, mert sok érdekes részlet kiderül a birodalom végnapjairól!

A Halálcsillag ugyan felrobbant, de nem pusztult el a birodalom minden hű szolgája. Egy egészen Kaposvárig repült, ahol támogatás híján új életet kellett kezdenie. Valószínűleg rohamosztagosunk – vagy egyes szerkesztőségi kollégák véleménye szerint klónunk – a Tatuinon nevelkedhetett, hiszen ott jóval melegebb van minden nap, mint nálunk egy rekorder nyári napon. Ezért nem is lazított felszerelésén, mert hogy nézne ki egy rohamosztagos sisak nélkül? Egyáltalán ki látott már olyat????

Jó, a homokfutó valószínűleg már régen elromlott, vagy csak nálunk nem lehet hozzá kapni plazmasugarat, hogy azzal töltse a gépet. De a birodalom hű szolgája megoldotta: drótszamárra pattant, hogy így rója a métereket Kaposvár utcáin.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy van oka sietni: az élesebb szeműek hamar észreveszik, hogy Grogu (vagy ha úgy jobban ismered, bébi Yoda) ott lapul a szatyrában!!!

Ez pedig csak egyet jelenthet! Mégpedig, hogy ez a rohamosztagos éppen menekül, hiszen az szinte biztos, hogy a Mandalori most is ádázan keresi, hogy visszaszerezze kedvencét. Úgyhogy ne lepődjön meg senki, ha hamarosan akár egy Mandalori is feltűnhet kaposvár utcáin, ezt a rohamosztagost keresve. Mondjuk hozzá meg az elektromos roller illene.

Szép hétvégét mindenkinek!