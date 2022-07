Több százezer forint különbség is lehet egyes temetkezési szolgáltatások között. Puskás Béla a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója megkeresésünkre elmondta, áfa nélkül átlagosan 300 ezer és 500 ezer forint közötti összeget kell fizetni a temetésért. Azonban ha valaki mindenből a legolcsóbbat választja és mellé csökkentett szolgáltatást kér, akkor 200 ezer forintból is ki lehet hozni a gyászszertartást.

Puskás Béla kiemelte, a koporsók körülbelül 10, az urnák 15 százalékkal emelkedtek. A gyártók a magas energiaárakra, a megnövekedett munkabérekre és a drágább alapanyagokra hivatkozva drágítottak. – A magyar gyártók valamelyest visszafogottan emeltek. A fa és a fémáruk körülbelül 40 százalékkal lettek drágábbak, ezek a költségek azonban még nem épültek be az árakba – hangsúlyozta Puskás Béla.

A Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, a temetési költségek három tételből adódnak össze. Aki megrendeli a szolgáltatást, annak meg kell fizetnie a kötelező díjakat, amit a települések képviselő-testületei határoznak meg. Emellett a kellékek és a temetkezési szolgáltatás díját kell megfizetni. – Utóbbit mi is megemeltük, de tételenként nem éri el a 10 százalékot sem. A kiadásainkat azonban még így sem fedezi a drágítás – mondta Puskás Béla. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint négy év alatt a koporsós temetés átlagosan 45, a hamvasztásos 41 százalékkal drágult meg országosan.



Nem drágítottak a gyászszertartáson

Györki Béla a somogyjádi székhelyű Temet.hu tulajdonosa lapunknak elmondta, hiába változtak az árak a temetkezés területén, már két éve nem drágítottak szolgáltatásaikon. – Inkább csökkentettük az árakat. Találtunk olyan kellék- beszállítókat, akik olcsóbban kínálják termékeiket – mondta Györki Béla. – Korábban vásároltunk elektromos járműveket is, amivel továbbfaragtuk a kiadásainkat, így nem kényszerültünk arra, hogy drágítsunk. Átálltunk a környezetbarát temetésre, olyan anyagokat használunk, amelyek lebomlanak – tette hozzá a temetkezési vállalkozó.

Légi temetést is vállalnak

A Temet.hu-nál a hamvasztásos temetés komplex szolgáltatással 200 ezer forinttól indul és igény szerint elérheti a 400 ezret. A koporsós változatért legalább 250 ezret kérnek el, de megközelítheti a félmillió forintot is. Györki Béla elmondta, légi temetést is vállalnak. Ennek a költsége nem több, mint a hamvasztásos földi szertartásé. Az egész éves munkájuk körülbelül 2-3 százaléka a levegőben zajlik – tette hozzá. Györki Bélától azt is megtudtuk, hogy tavaly a koronavírus-járvány halálozásai miatt rekordszámban temettek el holttesteket.