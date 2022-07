A rendezvény érdekessége, hogy mindegyik koncertet vízre helyezett színpadon tartanak. Az különleges atmoszférájú fellépéseknek ismert és közkedvelt magyar sztárokat nyertek meg, többek között fellép a Honeybeast, a Hősök, a Kelemen Kabátban, az Ocho Macho, valamint Caramel és Pápai Joci.

A programsorozat Balatonkenesén kezdődött, csütörtöktől vasárnapig egész nap mennek az élőzenés fellépések. Pénteken a Cozombolis és a Jazztelen lépett fel, szombaton az Ivan and the Parazol és az Első Emelet koncertjét hallgathatják az érdeklődők, vasárnap pedig az Eszterlánc zenekar szórakoztatja a gyermekeket. A második alkalommal, július 13. és 17. között Balatonfüreden lépnek fel olyan sztárok, mint a The Biebers, a New Level Empire és a Frikin.

Augusztusban további két helyszínen, Zamárdiban és Balatonföldváron folytatódik a BalatONkoncert ingyenes minifesztivál, ahol Pápai Joci, a Honeybeast, a Carbonfools, az Ocho Macho, a Kelemen Kabátban, Caramel, az Alma Zenekar és még sok más népszerű előadő fellépéseit hallgathatják az érdeklődők. Az északi parttal ellentétben a déli parton a partvonaltól beljebb, 40-50 méter távolságban állítják majd fel az úszószínpadot a szervezők a Balaton sekély vízállása miatt. Így a családok a vízben állva, lubickolva is élvezhetik a koncerteket.