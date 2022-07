A kígyók nem túl kedvelt állatok az emberek körében, a többség irtózik tőle, ami teljesen érthető – fogalmazott Pintér Attila. – Viszont Magyarországon ezeknek az állatoknak természeti értékük van, hiszen minden kétéltű és hüllőfaj védett, így nagy pénzbírságot kaphat, aki félelmében kivégez egy ilyen állatot. Tavasztól őszig, amikor az időjárás fokozatosan melegszik, a hüllők előbújásával Attila megkeresései is megszaporodnak.

– Amikor a kígyók táplálék után keresgélnek, gyakran lakott területekre tévednek a rágcsálók miatt – mondta az állattenyésztő. – Sokszor fogunk be olyan családi házak, illetve társasházak udvarán kígyókat, ahol rágcsálók vannak. Ilyenkor az elsődleges és legfontosabb dolog a rágcsálók kiirtása – tette hozzá. A kígyóbefogónak nagyjából heti két megkeresése van, de kevesebb az olyan eset, amikor ténylegesen ki kell menni befogni egy csúszómászót.

– Sokszor nagyon körülményes elkapni ezeket az állatokat, általában a kígyók nem maradnak meg egy helyen. Jó időben napoznak, míg esős időben elbújnak – avatott be a tapasztalataiba. – Ha tudjuk a kígyó megszokott helyét a ház udvarán belül, akár ecetes ronggyal is ki tudjuk űzni őket, azt valamiért nagyon nem szeretik. A gyakorlott kígyóvadásznak nincs szüksége praktikákra vagy speciális eszközökre. Puszta kézzel fogja be az állatokat a tarkójuknál vagy farkuknál fogva. Szerencsére az emberre egyik sem ártalmas, hiszen nincs mérgük, legfeljebb harapni tudnak. Missziói során leggyakrabban erdei siklóval, vízisiklóval és kockás siklóval találkozik, melyeket minden esetben az élőhelyükhöz legközelebbi helyre enged vissza.



Nem kell pánikba esni

A Magyarországon élő két mérges kígyó, a keresztes vipera és a rákosi vipera is kevés méreganyaggal rendelkezik, és a szakemberek szerint egészséges felnőttre többnyire nem jelentenek veszélyt. Magyarország Európa viperában egyik legszegényebb területe. Az a kis állomány, amely nálunk él, elsősorban Beregben, Szatmárban, illetve Somogyban és Zalában fordul elő. De ezek nagyon félénk állatok, nem kell félni tőlük. A viperaállományról a nemzeti park honlapján, szórólapjaiban találhatók információk, és a szakemberek rendszeresen tartanak felvilágosító előadásokat óvodákban, iskolákban is. A legfontosabb, hogy a vadon élő állatokat nem szabad zavarni, így elkerülhetőek a balesetek is. Forrás

Fotó: Lang Róbert