Pénteken már nyolc gyermek birtokba is vette a modern épületet és a tervek szerint a jövőben rendszeresen szerveznek közös programot nekik az idősekkel. A játékok felfedezésével kezdődött az első nap a Magyar Pünkösdi Egyház bölcsődéjében. Zsombor megszeppenve lépett be az ajtón, de hamar feloldódott. – Két éves és a szülei dolgoznak mindketten, szerettük volna, ha egy bölcsődében vele egykorú gyermekekkel töltheti a hétköznapokat – mondta el Stier József, a kisfiú nagypapája. Míra mindössze 14 hónapos, de jövőre ő is ebbe az intézménybe fog járni. – Tervezzük a második babát és könnyebbséget jelentene, ha kislányom bölcsis lenne és nagyon megtetszett az épület, a dolgozók hozzáállása, emiatt választottuk – mondta el Bánuszné Pap Edina.