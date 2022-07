– Akinek kisebb a hűtője az felet visz, de a sárgadinnye is kelendő – mondta el Kristóf Katalin szuloki termelő. Szili Dezső pedig nyári almát és őszibarackot hozott a piacra. – Nagyon finom almáspitébe és a barack jó szomjoltó ebben a nagy melegben – mondta el a kaposvári őstermelő. Mosolygós szedret és ribizlit is kínáltak, de jól fogyott az áfonya is. – Egy héten a piacokon eladunk belőle 100-150 kilónyit – mondta el a gyümölcsöt áruló kereskedő.

Legalább négy helyen kínálták a mézédes csemegekukoricát, a szemeket meg is lehetett kóstolni. – Húst, sült halat, gyümölcsöket és kukoricát vettem, visszajárok ide, mert nagyon fimon – mondta el Kordély Lajos, aki Batéból érkezett a kaposvári nagypiacra. Hozzátette: korábba a somogyi megyeszékhelyen dolgozott és azóta is visszajár ide vásárolni. A vázákban színes kardvirágok díszelegtek.

– A kertemben szedtem reggel a virágokat, ma Magdolna van, vitték névnapra és a temetőbe is – mondta el a kaposszerdahelyi Szegedi Imréné.