Már az új aszfaltrétegen lehet közlekedni Somogyvár és Vityapuszta között. Ottjártunkkor a munkagépek az útpadkát rendezték és a vízelvezető árkokat építették. A beruházás az év elején kezdődött el, a kivitelező augusztus végére végez majd mindennel.

Gyurákovics László Somogyvár polgármestere lapunknak elmondta, több évtizede várnak arra, hogy felújítsák a vityapusztai utat. Arra pedig már 60 éve, hogy Somogyvárról alig negyed óra alatt, aszfaltos úton eljussanak Gamásra. – Hamarosan járásokat kötünk össze az 1 milliárd 400 millió forintos beruházással – hangsúlyozta Gyurákovics László. – A felújítás eleve nagy segítség a vityapusztai szegregátumban élőknek, mert könnyebben eljutnak a munkahelyükre és új lehetőségek is megnyílhatnak előttük. Somogyvár szempontjából pedig azért fontos az út, mert idecsalogathatja a turistákat – mondta a polgármester. Vityapuszta és Gamás között egy teljesen új utat építenek, a munkaterületet csütörtökön adják át a kivitelezőnek.

Gyurákovics László arról is beszélt, hogy egy pályázatnak köszönhetően az egykori vityapusztai kultúrházból közösségi teret alakítanak ki. Az épületben lesz majd iroda és színpad, ahol különféle eseményeket szervezhetnek és a háziorvos is helyet kap a rendeléshez. A polgármester hozzátette, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 300 millió forintos támogatásból Vityapusztán felújítanak egy ingatlan, amelyben kettő szociális bérlakást alakítanak ki. A pályázatból Somogyváron egy meglévő négy lakásos szociális bérházat is felújítanak – mondta el lapunknak Gyurákovics László.