Balatonföldváron három éven át nem változtak a parkolási díjak. Az önkormányzat azonban az idén úgy döntött, hogy jelentősen megemeli az árat. Holovits Huba, a település polgármestere elmondta, a fenntartási és a városüzemeltetési költségek emelkedtek, ezért határoztak úgy, hogy a parkolási díjakat módosítják. A Balaton-parti városban 400 fizetős parkolóhely található, ezek üzemeltetéséből az elmúlt években 20-30 millió forinthoz jutott a település. Holovits Huba hozzátette, az állandó lakosoknak és a nyaralótulajdonosoknak lehetőségük van arra, hogy kártyát igényeljenek, azzal egész évben 5000, illetve 7000 forintért parkolhatnak.

Fonyódon utoljára 2018-ban módosult a parkolási díj. Hidvégi József polgármester elmondta, eredetileg 280 forintra emelték volna az árat, de a régi típusú parkolóautomata-rendszer nem tudja „kezelni” a 20 forintos pénzérmét és gond lett volna a visszaadásnál. Ezért úgy döntöttek, hogy 300 forintra emelik az óránkénti parkolás költségét. A bevételből járdákat újítanak fel és a közterületek gondozására fordítják az összeget.

Kaposváron is drágul a parkolás július elsejétől. Turnai Károly, a Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője portálunknak elmondta, azért is változnak a díjak, mert a parkolók üzemeltetési költségei emelkedtek. Jelenleg 2618 fizetőhely van a városban, újabb utcákat nem kapcsolnak be a díjköteles közterületek közé. Több lakóövezetből viszont érkeztek olyan kérések, hogy tegyék fizetőssé a megállást, mert olyanok foglalják el a parkolókat, akik nem ott élnek.

Balatonbogláron már régóta szeretnék bevezetni a fizetős parkolást. Eredetileg az idei nyár közepétől kellene jegyet váltani a megállásért, azonban egyelőre minden marad a régiben. Mészáros Miklós polgármester lapunknak elmondta, a jegyautomata-gépeket a válság miatt nehéz beszerezni, ezért vélhetően csak az ősztől lesz fizetős a parkolás több mint 1000 megállóhelyen.