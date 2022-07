Nagycsoportos óvodástól a középiskolás korosztályig találkoztunk táborozókkal az épületben, volt aki először járt a táborban, de többen már jól ismerik a színházi tábor mindennapjait. –Két csoportban foglalkozunk a gyerekekkel, és nagy segítségünkre vannak a tanodások is, akik a közösség építő játékokat vezetik-mondta el Horváth Zita, aki a drámafoglalkozásokat tartotta a táborban. – Nem az a cél, hogy koreográfiát és színdarabot tanítsunk, hiszen erre kevés egy hét, és van, aki még soha nem járt nálunk. Arra törekszünk, hogy mindenki jól érezze magát, anélkül, hogy olyan helyzetekbe kényszerítsünk bárkit, ami számára kellemetlen. Olyan játékokkal töltjük az időt, ami észrevétlenül formálja a jellemet, miközben a gyerekek önbizalmát, kommunikációs képességét is növeli és vidám helyzeteket teremt- tette hozzá a színművész. A hét éves Bognár Apollónia Hetesről érkezett a táborba, és imád drámázni. –Három éve járok a Roxínház Tanodába. Nagyon jók a táncok amiket tanulunk és itt a táborban is lehetőségünk van táncolni -mondta el érdeklődésünkre. –Szeretem a színészkedős dolgokat, és már megfordult a fejemben, hogy lehet, hogy színész leszek-mondta el Hajdu Lotti tizenkét éves kaposvári táborozó, aki hozzátette, hogy a Két Lotti című darab volt a kedvence a Roxínházban, amit látott, és a Vuk is nagyon tetszett neki. Szinte az egész nyarat táborban töltöm, de ezt a tábort soha nem hagynám ki –folytatta. A „Gyere hozzám úgy” játék volt az egyik kedvencem, amikor az egyik társunk által mondott személy tulajdonságait bemutatva kellett megközelíteni egymást. Babos Bertalan második osztályosként először járt a táborban, legjobb barátjával együtt szokott táborozni, most is együtt töltik a vakáció első heteit. – Több éve táncolok és a színházat is nagyon szeretem. Itt mindkettő együtt van és ezért jelentkeztem ide. Otthon is szoktam zenés műsort tartani a családnak. A tábor végén a szülők is bepillanthattak a próbaterembe, ahol részesei lehettek egy vidám, jó hangulatú táncos játéknak, ahol a résztvevők megcsillogtatták tehetségüket.