Tavaly szeptemberben indult el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusán a gépész, illetve az Óbudai Egyetem villamosmérnök-képzése – mondta csütörtökön Vörös Péter, a Kaposvári Campus főigazgatója. – S idén februárban megjelentek az első mérnökpalánták a helyi cégeknél. Ez egy nagyon fontos dolog volt nekünk a beiskolázás során, hiszen a fiatalok a duális képzés keretein belül a gyakorlatban tanulhatják meg a szakmát. S több céggel kötöttünk duális együttműködési megállapodást, így a Kaposvári Villamossági Gyárral is.

Forrás: Lang Róbert

Vörös Péter kiemelte: ezek a megállapodások, illetve a duális képzés lehetősége megmutatkozott a felvételi számokban is. Idén szeptemberben várhatóan 21 mérnökhallgató kezdi el tanulmányait a Kaposvári Campuson, ebből 12 gépészmérnök, s kilencen az Óbudai Egyetem villamosmérnök szakára nyert felvételt. A főigazgató azt mondta: ez azt jelenti, hogy 2023 februárjában szeretnék majd duális képzésben foglalkoztatni a fiatalokat. S épp ezért növelni szeretnék a duális képzési partnerek számát Kaposváron és térségében.

– Minden hallgató számára szeretnénk ezt a lehetőséget biztosítani, a duális képzés nekik egy komoly lehetőség – hangsúlyozta. – A fiatalok már a gyakorlatban olyan ismeretekkel rendelkeznek majd, amelyek később az elméleti tudásukat bővíti.

Kaposváron három cégnél – KVGY, Szabó Fogaskerékgyártó Kft., KVGY – zajlik a duális képzés. Szalai Gyula, a 340 dolgozót foglalkoztató villamossági gyár igazgatója azt mondta: az elmúlt tanévben két egyetemista volt náluk, szeptembertől előreláthatóan a két gépészmérnök hallgatón kívül egy villamosmérnök szakos diák jön a cégükhöz. Hangsúlyozta: a KVGY továbbra is elkötelezett híve a fiatal hallgatók alkalmazásának, ezért kötöttek szerződést a Kaposvári Campussal.

Forrás: Lang Róbert

Újraiparosítás: kiváló esély az elhelyezkedésre

– Az egyetemi hallgatókkal megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező gépész és villamosmérnök kollégák foglalkoznak – mondta Szalai Gyula. – S a fiatalok nem csak a tervezőasztalnál szereznek ismereteket, hanem a műhelyben, gyártási keretek között is. Lényeges, hogy a végzősöknek később majd munkahelyet kell biztosítani, ezért ha lediplomáznak, számítunk rájuk.

Agárdi Róbert Flórián másodéves kaposvári gépészmérnök-hallgató a KVGY-nél dolgozik gyakornokként. A 22 éves fiatalembert régóta érdekli a gépek világa, az alkatrész-gyártás.

– Jól érzem magam a villamossági gyárban, sokat segít a mentorom, és a csapat többi tagjai is – mondta. – Több mindennel foglalkoztam, így adattábla nyomtatással, s 3D modellek-készítésével is. Számos modern gép, így lézervágó is segíti a munkát. Ha végzek, akkor mindenképp a szakmában szeretnék majd elhelyezkedni.