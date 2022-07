Kedden 11 órakor már rövid sor várta az ételt a Kaposvári Szociális Központ Béke utcai épületénél. Naponta 50-55-en viszik innen az ebédet, főként idősek, álláskeresők, olyanok, akiknek nagyon alacsony a jövedelmük. A szociális étkeztetés egyre nagyobb segítséget jelent az érintetteknek – mondta Turnár Jánosné, a központ vezetője.

– Az alma, a barack, a pogácsa és a kakaós csiga! – sorolta három nyegle kamaszfiú, hogy mi ízlik nekik a legjobban. Ők a lakótelepen töltik a nyarat, focizni szeretnek, és mindig elhozzák az ebédjüket.

A kaposvári gyermekétkeztetés keddi étlapján daragaluska-leves, burgonyafőzelék és virsli szerepelt. Ugyanez a szociális felnőttétkeztetés A menüje, de a B menüt is lehet választani, ami parajfőzelékből, főtt krumpliból és főtt tojásból állt.

– Azt hiszem, paraj – mutatta az éthordóját a nyugdíjas Erdei Vince. – Elégedettek vagyunk azzal, ahogy főznek, és még választhatunk is. Előnyös, hogy szombaton és vasárnap is van ebéd. A napi 490-500 forintos ár méltányosnak mondható. Mi ezt esszük a feleségemmel, megpróbáltuk és bevált.

A 77 éves Burmeister János mindennap átsétál az ebédért a Léva közből. Sok munkahelyen dolgozott életében, gazdálkodott a földeken, de volt egy Tüzép-telep alkalmazottja is.

– Jó ez a koszt annak, aki a főzeléket szereti, és én szeretem! – mondta nevetve Fiala Endréné. – Az az igazság, hogy csak magamra főznék, és úgy nem jönnék ki a nyugdíjból, szerencsére az önkormányzat hozzátesz, így olcsóbb.

Egy középkorú férfi szabadkozik, hogy egy idős, mozgássérült hölgynek viszi az ebédet, és másokról is tud, akik besegítenek az ellátásban.

– A hétvégén hal volt! – idézte fel a hétéves Natália, aki édesanyjával érkezett. Bende Dorina segítő munkakörben dolgozik a szociális központban, ezért fizetett be az ebédre. Egy másik gyermek is jött egy játék kismotoron ülve.

– A nagyobbik, kilencéves fiamnak jár az ebéd, de mindig megfelezi a két és fél éves kisöccsével – mondta anyukájuk, Tislerné Tóth Anasztázia, aki a közeli tízemeletesben lakik családjával, önkormányzati bérlakásban.



Sok kaposvári család kérte a nyári gyermekétkeztetést



A kaposvári önkormányzat július 4. és augusztus 31. között biztosítja a szociálisan rászoruló gyermekek számára a napi egyszeri ingyenes melegételt. Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a városi szociális iroda vezetője: 119 gyermeknek igényelték az ebédet, és eddig 110 jogosult szülője vette át az ékezésre szóló jegyet. A törvény szerint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kaphatnak melegételt, de Kaposváron évek óta az összes gyermekvédelmi kedvezményben részesülőnek biztosítják a térítésmentes étkezést. A Kodály-iskolában helyben fogyaszthatják el az ebédet, elvitelre a Szociális Gondozási Központban, a Madár Utcai Tagóvodában, a Tar Csatár Központi Óvodában és a Szigetvár Utcai Idősek Klubjában lehet igénybe venni a szünidei nyári gyermekétkeztetést.





Fotó: Lang Róbert