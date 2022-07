– Összesen 55 tagunk van, s az utóbbi hónapokban négyen cseréltek motort – mondta Hegyi Róbert, a kaposvári Széles Út Motorosegyesület program szervezője. – Az egyesületi társaim jellemzően túra- vagy gyorsasági motort hajtanak.

Littván Balázs, a kaposvári Littván Kerékpár Szerviz vezetője szerint érthető, hogy az elektromos kerékpárokon kívül egyre többen keresik az elektromos robogókat is. Sokat nyom a latban a kedvező fenntartás és a kényelem. Molnár Tibor, a kaposvári Alfa Mobil 98 Kft. ügyvezetője azt mondta: a motorozás kortalan szenvedély és életérzés, ami a kamaszokat éppúgy rabul ejti, mint az idősebbeket. – Három motormárka hivatalos forgalmazói vagyunk, s 2022-ben nálunk is fellendülés volt. – Az első félévben csaknem 20 százalékkal több motorkerékpárt értékesítettünk, mint tavaly ilyenkor. S bár egyre több hölgy is motorozik, ám a vevőink döntő többsége férfi. A vásárlók zöme 30–50 éves.

A városi és túramotorokat, a sportgépeket, illetve az elektromos robogókat keresik manapság leginkább. Szerinte kimutathatóan nőtt az igény az alacsony fogyasztású járművek iránt. Egyes vevők kifejezetten városi közlekedésre használják az elektromos robogókat, melyek hatótávolsága egy töltéssel 40-50 kilométer.

Molnár Tibor hangsúlyozta: a felhozatalukban 125 köbcentis gép éppúgy megtalálható, mint a jóval erősebb, dinamikusabb 800 köbcentis. Nem csak a teljesítményben, az árakban is jelentős szórás tapasztalható. Van olyan modell, ami közel 1,1 millió forintba kerül, az erősebb túramotorért több mint 2,7 millió forintot kérnek.

Molnár Tibor kiemelte, a motorgyártókra is hatalmas nyomás nehezedik szerte a világon, a globális ellátási láncban tapasztalt nehézségek az ágazatot is sújtják. Ráadásul a növekvő költségek következtében az idén nagyjából 10-15 százalékkal nőtt egyes modellek ára.

– A koronavírus-járvány miatt gyakran még döcögős az alkatrészellátás. – A vevők korábban a megrendeléstől számítva 1-1,5 hónapon belül átvehették az új motorkerékpárt, manapság nem ritka a féléves várakozás. Így aki a közeljövőben szeretne motort vásárolni, annak szerintem érdemes alaposan körbenéznie a piacon, s jó, ha időben leadja a megrendelést.