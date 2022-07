Előfordul, hogy ha a Nyugati temetőbe virágot visznek, délutánra már ellopják, panaszolta olvasónk, egy 67 éves jutai férfi. Muskátlit raktak ki, azt tövestől szedték ki a tolvajok, máskor élővirággal díszítették a sírt, amit kétezer forintért vettek, de annak is lába kelt másnapra. Olvasónk lánya 38 évesen halt meg autóbalesetben, vele együtt nyugodnak a nagyszülei a kaposvári Nyugati temetőben, és a sírokat gyakran látogatja a család. Legutóbb azonban azon háborodtak fel, hogy a tolvajok letörtek két gipsz galambfigurát a kriptáról, így megcsonkították a kis emlékművüket. A férfi szerint visszatérő problémát okoznak a tolvajok. Szólt a temető gondnokának, mert az a feltevése, hogy be kellene kamerázni a temetőt, illetve közmunkásokból lehetne őrszolgálatot állítani. A veje a rendőrségnél dolgozik, gondolkodnak azon, hogy feljelentést tesznek, de attól tart, hogy megszüntetik a nyomozást azzal, hogy nincs meg a tettes.

Valóban gondot okoz, hogy néhol szervezetten lopják a virágot a kaposvári temetőkben, sőt kisebb értékű kegyeleti tárgyakat visznek el a sírokról, de előfordult, hogy egy gránit fedlapot is meglovasítottak, erősítette meg Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. vezetője. Valóban megoldást jelenthet a biztonsági kamerák felszerelése, de a temető területe városi tulajdon, ezért önkormányzati hozzájárulás nélkül nem ruházhat be hasonlóba a temetkezési cég. Az elmúlt időszakban többször felmerült a kamerák elhelyezése, és azt is kérték, hogy a kapukat figyeljék. A probléma aktuális, és a város jegyzője foglalkozik vele jelenleg. A kaposvári temetőkben három bejárat van, és ha a tolvaj bemegy az egyiken, kisétálhat a másikon, ezért kamera nélkül nehéz követni a mozgását. A Keleti temetőben a Pécsi utcai kaput nagy vita után azért kellett bezárni, mert rendszeresen ezt az útvonalat használták a tolvajok. A közmunkásokból nem szerveznek temetői járőrszolgálatot, őket takarításra fogják ellenőrzés mellett.

(Fotónk csak illusztráció!)