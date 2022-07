Vaczkó Balázs, aki párjával és két fiával vágott neki a versenynek, érdeklődésünkre elmondta, szeretnek Látrányban versenyezni, mert minden évben elbűvölő helyszínen építik fel a pályát és olyan érdekes akadályokkal találkozhatnak, amit más hasonló versenyen még nem láttak. – Nagyon szeretünk ide jönni, mert nincsenek sokan és családias a hangulat. Jól éreztem magamat a pályán, az akadályok nem okoztak gondot, a futás viszont nehezen ment, mert 100 kiló vagyok – mondta a somlóvásárhelyi férfi.

Tóth Aliz másodjára vett részt a látrányi eseményen. A göllei fiatal kérdésünkre elmondta, nagyon szereti a kihívásokat, ezért is jelentkezett a versenyre, de jól esik neki az is, hogy teljesen idegen emberek is bátorítják és szurkolnak érte. Kiemelte, a próbázással nagyon jól le lehet vezetni a hétköznapi feszültséget, javul az állóképesség és nem mellesleg egy nagyon jó élmény is. Tóth Aliz hozzátette, elégedett a teljesítményével, leküzdötte a több tucat akadályt, csak egyszer kellett büntetőfeladatot csinálnia.

A versenyzők több hosszúságú pályán bizonyíthatták kitartásukat. A legkisebb 5, a normál 12, az extra pálya 24 kilométer hosszú volt. A 12 kilométeres szakaszon 46 akadályt kellett teljesíteni.

Kipróbálták az összes akadályt

A pályát idén is, csak úgy, mint az elmúlt években Dusnoki Imre építette. A látrányi önkormányzat munkatársa minden évben próbál új elemeket kitalálni. Idén is öt újdonsággal találkozhattak a versenyzők. Dusnoki Imre hangsúlyozta, kollégáival közösen másfél hétig építették a pályát és minden akadályt kipróbáltak, hogy mennyire biztonságos. Kelemen Ferenc, Látrány polgármestere elmondta, büszkék arra, hogy a Látrányi Löködönc megmaradt egy családias hangulatú versenynek, amely igyekszik bemutatni Látrány és Somogy megye szépségeit.