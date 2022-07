Októberben emelte az egyik kaposvári taxitársaság a tarifáit. Akkor tíz százalékkal drágult az alapdíjuk. A megnövekedett költségeik miatt júliusban újra emeltek. – Húsz-harminc százalékkal emelkedtek a fuvardíjaink, a belvárosba 1200 forintot, míg a kaposvári városrészekben 1400 forintot kell fizetni – mondta el Lengyel Balázs, a City Taxi kaposvári vezetője. Hozzátette: a háborús infláció miatt nagy mértékben, legalább 30 százalékkal drágult az új autók ára és több hónapot kell várni rájuk. Élénkült a kereslet emiatt a pár éves használtautók iránt, amelyeknek ugyancsak nőttek a vételárai. – Sokkal többe kerül egy javítás, egy szerviz és az alkatrészekért is többet fizetünk – emelte ki Lengyel Balázs. Megjegyezte: ha feloldják az üzemanyag árstopot, akkor még nehezebb helyzetbe kerülnek a taxitársaságok, fuvarozók és fennmaradásuk érdekében kénytelenek lesznek árat emelni. – Kénytelenek voltunk mi is árat emelni, tavaly ilyenkor csaknem 150 forinttal volt olcsóbb az üzemanyag – mondta el Répás Boldizsár, a Tele5 Taxi szakmai vezetője. Hozzátette: nincsenek a taxisoknak tartalékaik, a járványhelyzetben nagy mértékben csökkent a fuvarjaik száma, jelenleg 28 aktív sofőrjük van. – Nyolc-tíz év alatt nem tudunk annyit félretenni, hogy egy új vagy 1-2 éves autó árát kitermeljük, valamint a diszpécserek utáni járulékok is emelkedtek idén – mondta el a taxitársaság vezetője.

Forrás: Kovács Tibor

A legtöbb benzinkúton 50 literes limitet vezettek be az árstopos üzemanyagokra. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője elmondta: ameddig tudja a magyar kormány, addig a hatósági árszabályozást tartja. – Hiánygazdaságot megszokták a sofőrök, ha nem kapnak üzemanyagot egy töltőállomáson, akkor mennek tovább, ahol tudnak tankolni, hiszen a 480 forintos üzemanyag rendkívül kedvező számukra – tette hozzá az ügyvezető. Megjegyezte: a környező országokban átlagosan két euróba kerül egy liter üzemanyag.