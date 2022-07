– Két éve járok a Bárka táborba, mindig azokat a programokat szerettem, amelyeket közösen csináltunk. Legjobbak azok, amelyek segítségével jobban megismerhettük egymást – mondta a tizenhárom éves Fodor Hajnalka, aki Kunmadarasról érkezett.

– Az is fontos, ki, mit visz haza a táborból. Vihetünk egy általunk készített ajándékot, de másoktól tanult szokásokat is, amelyek az életünk részévé válhatnak. Amikor kislányként táborban voltam, mindig elcsodálkoztam egy társamon, akinél volt egy szivacs, hogy lemossa a ruhájáról a foltokat, ha valami rácsöppen. Egyszer nekem is segített és nem tartottam normálisnak, hogy valaki ilyesmit is tart magánál, de rájöttem, hogy ezt a szokást én is eltanulhatom, akár egy szép éneket, vagy egy hajviseletet, esetleg viselkedési formát – mesélte a gyerekeknek Langerné Victor Katalin, a köztársasági elnök tanácsadója Pápai Joci koncertje előtt a Bárka tábor rendezvényén.





Pápai Jocit is megihlette a Bárka





A Bárka nagyköveteként öt éve jár Pápai Joci a táborba meglátogatni a fiatalokat. Hétfőn néhány dalát és gitárját is magával vitte. A gyerekek színes szalagokkal üdvözölték a nekik szóló zenét.

– Az öt év alatt sokan kisgyerekből felnőttek, öröm látni az arcokon a boldogságot. Négy éves korom óta tudom, hogy mit szeretnék csinálni és rendületlenül igyekszem kitartani az elképzeléseim mellett, ezt szeretném mintaként bemutatni az itt jelen lévő gyerekeknek is – mondta Pápai Joci, mielőtt egy minikoncertet adott a fiataloknak. A rendezvény végén a vendégek közösen vonták fel a Bárka zászlaját. Az öt éves projekt idén zárul, amely az elmúlt fél évtizedben 800 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósulhatott meg, amelyhez a református egyház is hozzá tett kétszáz millió forintot.